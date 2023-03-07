警廣臺中臺「空中傳愛‧挽袖捐血」 募集逾11萬cc入庫

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警廣臺中分臺劉莉菁分臺長表示，揮別疫情陰霾，民眾生活也逐漸恢復正常，藉由警廣臺中臺捐血活動，呼籲大家一起「捐血一袋，救人一命」，很感謝民眾熱烈迴響，還有企業界持續熱情贊助，包括維他露基金會、正隆股份有限公司、阿華師茶業股份有限公司、元大投信等都熱心捐贈物資，農業委員會種苗改良繁殖場，更提供多肉植物響應參與，讓捐血活動順利進行。
警廣臺中分臺一年舉辦三次捐血活動，吸引不少空中聽友大力支持。葉姓女視障者就是警廣聽友，去年九月從空中獲悉有捐血活動，立即趕赴現場捐了500cc熱血。今天再次參加，又捐了500cc，熱心腸引來工作人員佩服，她卻說，因為視障總是受人幫忙，也希望能回報幫忙別人。她強調捐血利人利己，既能促進血液新陳代謝有利健康，又能救人一命，鼓勵大家一起做好事。
今天的捐血活動，也邀請國際佛光會中華總會臺中南屯第一分會、臺中市政府警察局、高速公路中區養護工程分局、公路總局第二區養護工程處、台灣自來水公司、臺中市中醫師公會、大臺中中醫師公會共襄盛舉。現場還有交通安全宣導、臺中市政府警察局治安趣味問答、節約用水宣導，另外還有中醫師義診，中醫師在現場提供免費的衛教諮詢以及捐血後注意事項，現場還有治安、交通宣導，可獲得知識又有機會獲得精美贈品，一舉數得、好康多多!