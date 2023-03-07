賀軍翔周旋2女冒白髮　心甘情願被《我們》設計

賀軍翔在《不夠善良的我們》飾演男主角「何瑞之」，不但是許瑋甯心中的優質老公，還要讓林依晨排除萬難也要嫁，為了呈現導演心中那種連背影都性感又有安全感的成熟氣質，造型團隊苦思許久，多次被導演徐譽庭打槍，最後才以白髮定案，賀軍翔經歷了8小時的漂染後，為戲白頭，他敬業的表示，因為符合劇本人設形象，心甘情願「被設計」。
記者羅凌筠/綜合報導
製作人詹子誼表示，開拍1個月來，劇組伙伴都愛上了賀軍翔的敬業與內斂演技，因此片場伙伴都以「瑞瑞」做為賀軍翔的暱稱。尤其目前的拍攝初剪中，賀軍翔的3場不同層次的哭戲，太令人動容，讓她欣慰自己果然選對了演員！
賀軍翔也透露自己拍戲多年，從來沒有遇過一個導演在定裝時最在意的是「背影」！導演徐譽庭解釋，其實很多時候我們觀察一個人，都是在他的背後進行，所以「背影」會是劇中很重要的「情節」，用背影表達情緒，相當具有演技考驗，徐譽庭為此做了結論：「我對賀軍翔的背影非常滿意。」
賀軍翔在《不夠善良的我們》劇中，糾纏於性格迥異卻屢屢撞衫的林依晨和許瑋甯之間，從今（7）日釋出的劇照看來，許瑋甯飾演的角色走「難搞」路線，而林依晨則擔任甜美懂事的介入者，像極了現實人生裡的情感遭遇，到底人生伴侶應該選擇揪心的最愛？還是善解人意的陪伴？勢必將隨著劇情讓觀者有大量的辯證與探討。