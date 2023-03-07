《杏仁》女女初吻改變人生　胖艾美瑞貝爾威爾森出櫃認愛

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在一場兩個女人因互舔傷口而擦槍走火的橋段，瑞貝爾威爾森獻出「女女初吻」，因此徹底改變了現實的感情生活；她表示儘管曾經跟一個女人有過一段感情，但不是性關係、也沒有接吻過，因此與夏綠蒂拍攝擁吻的橋段前，瑞貝爾感到非常緊張，殊不知這一吻讓她敞開心扉，並且公開出櫃：「如果沒有跟夏綠蒂接吻的這段經歷，以及之前的那段感情，我不曉得是否會遇到未婚妻。」
電影裡東妮一角之所以會是女性，其實是瑞貝爾威爾森建議的：「第一次閱讀劇本時，夏綠蒂所飾演的角色設定原本是男人，而且應該是由皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）出演，但因為時間對不上，我就說『這個角色可以開放給女性來演出』。」
由塞林瓊斯（Celyn Jones）、 湯姆史登（Tom Stern）聯合執導的電影《杏仁與海馬》，探討兩對愛侶在經歷腦部創傷改變一切後，如何面對新生活。莎拉（瑞貝爾威爾森飾）是深愛丈夫喬（塞林瓊斯飾）的考古學家，但喬發生腦部創傷後，他們的愛情被困在了過去。東妮（夏綠蒂甘斯柏格飾）是建築師，並且一直愛著她的伴侶葛雯（崔娜蒂虹飾），腦部創傷卻將她們禁錮在15年的迴圈當中。愛是唯一支撐她們前進的力量，但在遭受許多打擊後，莎拉跟東妮有了交集，她們從彼此身上汲取勇氣。《杏仁與海馬》3月24日全台上映。