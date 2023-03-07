國庫進帳2.3億！行政執行署聯合拍賣會　台積股票也變賣

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另外2筆分別為 嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」所在之 2 筆土地，嘉義分署以 1116 萬元拍定，以及台南市新市區港墘里崙頂之房地共 4 筆，本件係採通訊投標方式，台南分署以 782 萬元拍定。
法務部行政執行署表示，士林分署受理福建連江地方檢察署囑託變價之大陸籍抽砂船「展勝 98 號」，運用「虛擬實境」 影片，讓民眾不用到現場也能近距離透過 VR 設備觀覽拍賣標的，雖歷經前次流標，終在今日第 2 輪第 1 拍以 688 萬元拍定，落實沒收新制之推展。
在動產部分，總拍定金額總計 1 億 3503 萬 1010 元，法務部行政執行署說，今日最轟動的就屬新竹分署「琉金歲月 石來運轉」法拍會，該分署受苗栗地方檢察署囑託，變價拍賣「紅富海吸金案」所查扣被告犯罪不法所得，本次拍賣標的有青田石雕刻而成的十八羅漢、琉璃工房的琉璃藝品、勞力士手錶等 85 件動產，引起搶標人潮，最終 85 件全數拍定，合計拍定 450 萬 8,400 元，超出底價約 305 萬元。
此外，今日動產拍定金額最高者，係士林分署受理台灣士林地方檢察署囑託追徵前國安局上校組長劉冠軍犯罪所得，包含聯電、台積電、華邦電及云辰之集保股票，合計高達 96 萬 2,673 股， 經該分署委託台銀綜合證券股份有限公司鳳山分公司代為變賣，變賣價額為 1 億 2904 萬 6531 元。其他拍定的動產包含草莓、炒麵、土魠魚 羹、蝦子、茶樹精油、花東米、寵物飼料罐頭、紫水晶、怪手、吊車、 自用小客車、小貨車、觸控手套等多樣超值物品。