屈中恆演出李國修經典之作　王月：關不住的淚水

《京戲啟示錄》以李國修在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，被譽為當代劇場的驚嘆之作，王月說男主角屈中恆不會刻意模仿本尊，他是完全進入那樣的感覺，來到中華商場飾演李國修的父親，「而李小平導演最後還讓國修老師和屈哥結合，讓我的眼睛一直痛，淚水真的是關不住的。我覺得這是一個時空的交錯交流，真的是太難得的經驗，我很慶幸我有答應演出，特別幸福。」
記者羅凌筠/綜合報導
屈中恆在排練時說：「這個戲量真的很龐大，其實還滿難的，但經過一段時間的排練就越來越熟，心情也比較穩定，現在已經進入排練最後階段都已經非常熟悉，但小平導演還是每天讓我們做一個整排，要一次比一次更熟練。相信我們的演出一定能好好傳達國修老師的精神。」更喊話《京戲啟示錄》之所以成為經典，就是不會因為時間被淘汰，就算是沒有看過戲的觀眾，只要進來一定會被感動。
《京戲啟示錄》創拓版將於本周起開始在北中南三大劇場接連演出10場，3月9日至3月12日在台北表演藝術中心、3月18日在高雄衛武營、4月1日在台中國家歌劇院演出。李小平導演與藝術總監王月率領團隊與演員屈中恆、王月、樊光耀、郭子乾、戴立吾、黃宇琳、張本渝、范瑞君、張允曦小8、高健國、呂名堯、曾冠東、葉信威、李芙蓉，演員們1個月以來天天排練到深夜，整排現場紛紛喊話：「決戰演出周！我們要呈現最好的！」