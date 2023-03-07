T1／通過FIBA審核成為本土球員 阿巴西透過球團感性回應
中華民國籃球協會今(7)日宣布阿巴西正式通過FIBA審核，未來可不須佔用歸化球員名額，以本土球員身份代表中華男籃參加國際賽事。而稍晚他也透過新北中信特攻球團發表聲明，直言以自己未來會繼續努力，感謝所有支持自己的人。
記者黃建霖/綜合報導
阿巴西於2020年取得臺灣身分證後，隔年曾以歸化球員身份入選中華隊，代表臺灣出征2021年亞洲盃資格賽。在籃協與各單位努力下，今天FIBA國際籃球總會正式發函確認阿巴西可以不再佔用規劃名額，正式以本土球員身份，為國家隊出征國際賽。
得知FIBA宣布的好消息，阿巴西表示，「首先要感謝在爭取本土身份過程中，中信球團、籃協和晧宇國際大J哥的支持，也感謝所有支持我、幫助我的人和球迷。穿上中華隊的戰袍，在國際的舞台努力是我籃球生涯最夢寐以求的事之一。最後，正式成為本土身份的我也會繼續努力，再次謝謝大家！」
新北中信特攻總經理劉志威表示，「今天收到FIBA審核通過消息，要特別感謝所有人及各單位的努力，阿巴西一直都是很拚且非常努力的球員，未來中信球團也樂見阿巴西再度披上中華隊戰袍出征國際賽，為國家隊爭取好成績。」
中信特攻球團創隊至今，致力於培養本土球員，打造「新黃金世代」目標，成為一支值得信賴、充滿鬥志的精銳球隊，不負球迷期待。