王子文「咳嗽漏尿」裙子溼掉！產後《第一次》復出尷尬了
王子文、唐藝昕、胡杏兒在MyVideo陸劇《今生也是第一次》演出3個不同年代的新手媽媽，面對人生轉折的壓力和挑戰，是首部聚焦家庭孕產的月子陸劇。該劇寫實描繪產後媽媽遇到各種窘迫狀況的劇情，引起眾多觀眾共鳴，其中一幕，王子文飾演的現代職場女強人，在產後與重要客戶簽約，當她要起身與客戶握手確定彼此合作關係時，卻發現剛剛咳嗽時不小心漏尿沾溼裙子，她猶豫要不要站起，一旁的女同事假裝把水杯打翻潑到她身上，機智化解尷尬危機。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中，王子文是一名影視製片人，恰好製作中的戲劇也是描繪媽媽產子的故事，有次因一起緋聞要開直播說明，產後的她以完好妝髮光鮮亮麗入鏡，卻被大批網友很酸「炒作」，更嗆她漂亮打扮擺明不給其他媽媽活路。她於是大膽在直播鏡頭前卸妝、露出妊娠紋，坦言「我也非常不想讓大家認為，女性剛生完孩子就該是光鮮亮麗的」，以最赤裸真實的樣貌鼓勵所有媽媽，更說，「真實，沒有醜不醜，這個（妊娠紋）是我兒子留給我的勳章。」一番話逼哭眾多正在看直播的媽媽。
唐藝昕2019年與同為演員的張若昀結婚，婚後生有1女，在劇中飾演年輕新手媽媽，戲外也是媽媽的她，傳神演繹新手人母的心聲，被讚演技讓人深刻共情。劇中，唐藝昕雖有體貼愛護她的好老公，但是在婆婆和媽媽嚴格監視下坐月子，被逼出產後憂鬱症，甚至在得了乳腺炎痛到崩潰，還被婆婆和媽媽苦苦相勸不得退奶、要堅持親餵；月子期間，寶寶不慎罹患新生兒肺炎，唐藝昕沒有第一時間發現，延誤黃金治療時間，被眾人責怪，她也內疚到狂賞自己耳光，初為人母大不易。
唐藝昕在受訪時也坦言，對於角色面對的情況特別心疼，被問到有什麼方法可以緩解媽媽產後憂鬱的情形，唐藝昕說：「不管對哪個媽媽來說，生孩子都不是一件容易的事，她都一定會需要家人的陪伴與理解，也要允許她有一些情緒的發洩，千萬不要憋著，這些情緒可能是來自於不可控的生理層面，家人要有意識地去重視這個問題，關心產婦的心理狀態。」
胡杏兒飾演1993年的新手媽媽，劇中她慘遇渣男老公，不只在月子期間老公因欠債跑路，生產回家遇上債主上門討債，還在外拈花惹草疑似出軌。她為了撫養女兒和替夫還債，被迫下海經商創業，但反而因此開啟了人生新篇章，靠著努力搖身成為成功女企業家，最後也離婚斷開渣男老公，她堅韌不屈的精神，展現了女性走出傳統家庭模式的可能性。