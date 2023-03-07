Google「共享辦公桌」引反彈 執行長：公司正在節省費用
科技大廠Google最近處於緊縮期，不僅展開裁員，也從多方面著手削減營運成本。新推出的措施包括「共享辦公桌」，即員工不再擁有專屬辦公桌，而必須多人共用。這措施不意外地引發員工反彈，不過Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司正在努力節省成本，且有些辦公室空得像「鬼城」，必須有效率地利用資源，捍衛公司政策。
記者倪浩軒/綜合報導
Google的「共享辦公桌（Cloud Office Evolution）」讓員工們共用辦公桌，並透過事先調配，讓同一張桌子的員工不會在同一天到公司，如果有人需要臨時進辦公室工作，辦公室也有準備多餘的桌子以備不時之需。
目前這政策大約僅推行於1/4的員工，Google聲稱新政策的效果良好，不僅明顯提高了辦公室的使用效率，還可以增加員工生產力。不過事實上，也有不少員工不喜歡這政策，因此皮查伊也在會議上，直接回應了此事。
根據《CNBC》報導，皮查伊表示，公司正在努力提高效率和節省資金，更指出有些辦公室像是「鬼城」，充滿了一大片空桌子，這不是很好的工作體驗。皮查伊強調，商業辦公室的費用高昂，如果實際上使用率不高，那公司就必須謹慎考慮如何有效率地利用資源。皮查伊也對員工喊話，公司致力於開誠布公地溝通，但是員工也需要了解由於公司的規模如此之大，即便只是細微差別的改變也很重要。