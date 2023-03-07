前「啦啦隊正妹」表特板瘋傳！網見照片震驚：不留太可惜
台灣棒球興起，再加上WBC經典賽明（8）日開打，相關話題都引發熱議。近日，PTT表特板就瘋傳「前富邦員工」的正妹照片，竟然是前Fubon Angels女孩游游，即便已經離開啦啦隊，依舊獲得網友們一致好評，「真的好正」、「沒留真的太虧了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
有網友在PTT表特板PO文「前富邦員工」，可以從照片看到，游游身穿平口露肩的黑色上衣，鎖骨部位清晰可見，臉蛋五官散發仙氣，曲線也相當到位，簡單的穿搭就輕鬆展現身材優勢，在優雅氛圍中又不失小女人的味道。
其實游游不久前還是Fubon Angels啦啦隊的成員之一，憑藉高挑的身材、白皙的皮膚和修長的美腿，引發網路關注，值得一提的是，畢業於逢甲大學的她，更享有「逢甲林志玲」的美名，早在進入啦啦隊之前就是一位小有名氣的外拍模特兒。
但在今年2月3日Fubon Angels官方宣布，游游今年卸下啦啦隊身份，結束征戰4年的啦啦隊生涯，消息至今仍讓不少人感到可惜。PTT網友留言，「游游真的超正」、「老闆娘好正，祝福事業順利」、「超正，從她大學追蹤到現在」、「沒留真的虧」、「看過本人，真的很漂亮！」