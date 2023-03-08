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經典賽／中巴大戰天氣搶先看！氣溫18度稍涼　打者微逆風

▲經典賽中華隊今晚首戰巴拿馬，台中洲際棒球場氣溫約18度左右稍涼，風力小但對打者稍微逆風。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲經典賽中華隊今晚首戰巴拿馬，台中洲際棒球場氣溫約18度左右稍涼，風力小但對打者稍微逆風。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者張志浩/綜合報導

WBC世界棒球經典賽A組預賽今（8）日開打，地主中華隊今晚7時將與中美洲勁旅巴拿馬交鋒，雙方分別派出胡智為與梅西亞（Humberto Mejia）先發，門票早已售完，滿場球迷要為中華隊壯聲勢搶開門紅！今日晚間台中洲際棒球場的天氣如何呢？根據台灣整合防災工程技術顧問有限公司資料顯示，洲際棒球場今晚降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏15至18度，雖然下午感受溫暖，但入夜可能會有攝氏5至6度的溫差，提醒球迷們可以多帶點禦寒衣物避免著涼。值得關注的是，今晚洲際棒球場風速為每小時1英里，從外野往內野方向吹，雖然風力不算太大，但對打者而言逆風的環境仍稍有劣勢，不過這對中華隊強打者來說根本「小菜一碟」，期待轟爆巴拿馬勝利而歸。

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根據中央氣象局預報顯示，今晚6時台中洲際棒球場的氣溫為攝氏21度、體感攝氏22度，晚上9時氣溫攝氏18度、體感攝氏19度，整體而言「稍有涼意」，降雨機率皆為0％，風向為東南風，風力為2級，而由於洲際球場的坐向為東北方，因此風主要從外野往內野吹，對打者而言有些許劣勢。

▲（圖／台灣整合防災工程技術顧問有限公司提供）
▲經典賽中華隊首戰面對巴拿馬，洲際棒球場今晚降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏15至18度（圖／台灣整合防災工程技術顧問有限公司提供）
氣象專家賈新興也說，中華隊分別於3/8、3/10、3/11晚上19:00分別出戰巴拿馬、義大利和荷蘭。這3場賽事的天氣穩定，台中大致位於背風面，風速較弱，大概只有每小時3至4英里，氣溫方面，今晚間氣溫約在攝氏15至18度間，週五及週六晚間約在攝氏18至20度間。

值得注意的是，下週日（3/12）中午，中華隊將出戰強敵古巴隊，當天台灣位於冷氣團前緣，中午後晴轉多雲、雲量將逐漸增多，降雨機率為0%，氣溫約在25至27度，風速則有逐漸增大的趨勢，每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風。若當天擊球是朝向中間偏右外野方向，順著風勢，打者擊出全壘打的機率也提升許多。

▲洲際球場煥然一新。（圖／吳忠育攝）
▲經典賽中華隊首戰面對巴拿馬，洲際棒球場今晚體感稍涼，但天氣相當適合比賽。（圖／記者吳忠育攝）



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