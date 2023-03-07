法國工會反年改全國大罷工如火如荼 揚言要「暫停國家」
法國工會團體近日發動反對年金改革計劃的抗議大罷工，今（7）日已經進入第六天，罷工的力道越來越強，包括封鎖煉油廠，以及火車停駛，垃圾不收，也有學校因教師罷工而停課。法國工會團體揚言要「讓法國暫停」，除非總統馬克宏（Emmanuel Macron）將年金改革法案收回，否則不會停止罷工行動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《法國國際廣播電台》報導，工會表示，今天是這波罷工以來力度最強的一次動員，第一個重要目標是封鎖全國煉油廠，阻斷燃料供應，接著會封鎖運輸，包括法國西部的一條主要道路，工會估計今日有超過200萬示威者上街抗議，因為「如果我們不挺身而出，不知道會發生什麼事」。
另外還有許多班次火車停駛，貨車司機和垃圾回收人員罷工，許多教師也參與，城市的交通運輸系統與電力、燃料供應網絡都大受影響，工會團體揚言要「讓法國暫停」、讓「法國經濟垮掉」，逼迫馬克宏收回年金改革法案。
馬克宏政府主導的年金改革法案，讓工人的退休年齡從62歲提高到64歲，馬克宏表示這是為了讓退休金制度擺脫赤字，而不得不實施的改革，但工會團體不接受這樣的說法，認為年金改革法案對勞工不公平。