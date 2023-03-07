Apple突上架「iPhone 14黃色新機」！周五預購、3/14開賣
Apple今(7)日無預警的在官網推出新品，這次於iPhone 14和iPhone 14 Plus增加新色「黃色」，台灣Apple網站也立即更新上架，黃色新款不用等太久，台灣與全球超過60個地區同步開賣，本周五(3/10)晚上9點開放預購，3/14即可首波到貨，費用與之前版本的顏色相同，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus售價分別為27,900元 起與 31,900元 起。
記者周淑萍/綜合報導
Apple今(7)日推出iPhone 14和iPhone 14 Plus新款「黃色」，以及iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 矽膠保護殼提供4款新色，包含金絲雀黃色、橄欖色、晴空色和鳶尾花色。目前iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供午夜色、星光色、(PRODUCT)RED、藍色、紫色，再加入即將上市的黃色，一共有6種顏色可以選擇，容量包括 128GB、256GB 和 512GB，iPhone 14售價27,900元起，iPhone 14 Plus則為 31,900元起，同時可用舊換新折抵，升級至最新 iPhone，最高可達 6,900元～19,100元的折抵價費用。
6.1吋螢幕的iPhone 14 和 6.7 吋iPhone 14 Plus，配置A15 仿生晶片，同時具備「SOS 緊急服務」和「車禍偵測」功能，採用耐用的航太級鋁金屬設計，防潑抗水且防塵，其中，iPhone 14 Plus具備歷來最長的 iPhone 電池續航力，且均配備全新原深感測前置相機，可自動對焦於不同距離的多個拍攝對象，拍出更清晰的特寫和精美的自拍合照。
iPhone 14 系列引進「光像引擎」，相較於前一代，所有相機在中低光源條件下拍攝照片的表現都有所提升：原深感測和超廣角相機最高可達 2 倍，全新主相機最高可達 2.5 倍。提供「動作」模式即使在動作中拍攝影片也能拍出畫面平穩的影片。「電影級」模式支援 4K 30 fps 和 4K 24 fps，可實現精美的景深效果，以簡單直覺的方式自動變換焦點，捕捉電影風格的畫面。