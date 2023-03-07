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T1／阿巴西在兩職籃都取得本土資格　約滿後動向將受矚目

▲新北中信特攻阿巴西被FIFA認定為中華隊本土球員。（圖／T1提供）
▲新北中信特攻阿巴西被FIFA認定為中華隊本土球員。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

中華民國籃球協會今(7)日宣布阿巴西正式通過FIBA審核，未來可不須佔用歸化球員名額，以本土球員身份代表中華男籃參加國際賽事。如此，他也確定在兩職籃聯盟都取得本土球員的身份。

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阿巴西於2020年取得臺灣身分證後，隔年曾以歸化球員身份入選中華隊，代表臺灣出征2021年亞洲盃資格賽。在籃協與各單位努力下，今天FIBA國際籃球總會正式發函確認阿巴西可以不再佔用規劃名額，正式以本土球員身份，為國家隊出征國際賽。

此前，即使早已歸化為台灣人，但阿巴西在國家隊中仍須佔歸化名額，不過T1聯盟元年就將他認定為本土球員，當時的賽務長賈凡表示：「聯盟對於阿巴西能夠成為中華隊本土絕對樂觀其成，也已經著手和所屬的中信球團一 起全力促成這件事，籃協也開始準備向國際籃總提出申請，希望能有好結果。」

而在今天結果出爐後，阿巴西同時也取得了P.League+的本土球員資格。因為根據PLG聯盟在去年11月初修訂的規章版本，除重申「具有中華民國國籍，且於年滿十六歲前辦理戶籍登記」者為本土球員之外，也增加了「依規定取得護照，根據FIBA規定能代表國家隊出賽且不屬於歸化球員者」的認定方式，也就是說阿巴西未來若加入PLG，他也將是以本土球員身份出戰。

阿巴西在T1聯盟生涯場均20.4分6.6籃板3.2助攻，第一個賽季就入選年度第一隊，本季則是年度MVP的熱門人選。現在他在兩聯盟都取得本土球員資格，未來勢必將會是許多球隊極力爭取的對象。

不過阿巴西未來若是選擇PLG聯盟，是否取得規章認定上的自由球員資格、而不用選秀呢？根據該聯盟規定：「 曾註冊於本聯盟、各國頂級籃球聯賽，或其他經本聯盟認定之籃球聯盟，並檢附 FIBA 的聲明書者」以及「年底滿 27 歲之本土球員」能不經選秀獲得本土資格。阿巴西目前24歲，所以他若在明年要和P聯盟簽約，就要看T1是否屬於PLG認定的籃球聯盟。

當初阿巴西和中信球團簽的合約為三年，還有一年合約才會到期，他的「本土球員」身份會在明年夏天引起什麼樣的效應，也十分值得期待。

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