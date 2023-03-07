T1／阿巴西在兩職籃都取得本土資格　約滿後動向將受矚目

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此前，即使早已歸化為台灣人，但阿巴西在國家隊中仍須佔歸化名額，不過T1聯盟元年就將他認定為本土球員，當時的賽務長賈凡表示：「聯盟對於阿巴西能夠成為中華隊本土絕對樂觀其成，也已經著手和所屬的中信球團一 起全力促成這件事，籃協也開始準備向國際籃總提出申請，希望能有好結果。」
而在今天結果出爐後，阿巴西同時也取得了P.League+的本土球員資格。因為根據PLG聯盟在去年11月初修訂的規章版本，除重申「具有中華民國國籍，且於年滿十六歲前辦理戶籍登記」者為本土球員之外，也增加了「依規定取得護照，根據FIBA規定能代表國家隊出賽且不屬於歸化球員者」的認定方式，也就是說阿巴西未來若加入PLG，他也將是以本土球員身份出戰。
阿巴西在T1聯盟生涯場均20.4分6.6籃板3.2助攻，第一個賽季就入選年度第一隊，本季則是年度MVP的熱門人選。現在他在兩聯盟都取得本土球員資格，未來勢必將會是許多球隊極力爭取的對象。
不過阿巴西未來若是選擇PLG聯盟，是否取得規章認定上的自由球員資格、而不用選秀呢？根據該聯盟規定：「 曾註冊於本聯盟、各國頂級籃球聯賽，或其他經本聯盟認定之籃球聯盟，並檢附 FIBA 的聲明書者」以及「年底滿 27 歲之本土球員」能不經選秀獲得本土資格。阿巴西目前24歲，所以他若在明年要和P聯盟簽約，就要看T1是否屬於PLG認定的籃球聯盟。
當初阿巴西和中信球團簽的合約為三年，還有一年合約才會到期，他的「本土球員」身份會在明年夏天引起什麼樣的效應，也十分值得期待。