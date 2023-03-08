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38婦女節優惠！四超商咖啡包：珍奶買1送1、拿鐵買10送10

▲迎接38婦女節、經典賽開打，超商咖啡優惠連發，7-11今起珍奶買1送1，萊爾富則有拿鐵買10送10。（圖／業者提供）
▲迎接38婦女節、經典賽開打，超商咖啡優惠連發，7-11今起珍奶買1送1，萊爾富則有拿鐵買10送10。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎接38婦女節，加上今（8）日世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊出戰首日，無論是應援婦女或中華隊，超商咖啡、茶飲好康喝不完。包括7-11今起連推五天珍珠奶茶買1送1，APP每日限量上架5000組，實際觀察0時5分就完售，沒買到的人就得等明天凌晨0點再度補貨。萊爾富則有美式、拿鐵買10送10。《NOWnews》整理哪裡買、打幾折、每杯多少錢，一文看懂怎麼買最省荷包。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜3/8前
蜂蜜拿鐵7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
香鑽水果茶8杯380元，6.8折（原價70元、特價48元）
黑糖珍珠燕麥奶8杯380元，6.3折（原價75元、特價48元）
風味指定熱飲10杯380元，6.9折（原價55元、特價38元）
活動品項：巧克力可可歐蕾、脆酷摩卡咖啡

▲7-11寵愛女人節活動今進入最後一天。（圖／業者提供）
▲7-11寵愛女人節活動今進入最後一天。（圖／業者提供）
📍APP｜3/8至3/12
珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）每日限量5000組
濃萃美式10杯300元，6折（原價50元、特價30元）
濃萃拿鐵10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
西西里風檸檬系列10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）

📍門市｜3/8至3/21
CITY系列全品項任選3杯7.7折、5杯7.2折。(不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、珍珠奶茶)

▲WBC世界棒球經典賽優惠活動。（圖／7-11提供）
▲WBC世界棒球經典賽優惠活動。（圖／7-11提供）
▲ APP自3月8日至3月12日連續5天，每日凌晨0點推出5000組珍珠奶茶買1送1。（圖／業者提供）
▲ APP自3月8日至3月12日，每日凌晨0點推出5000組珍珠奶茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡全家
APP｜3/8至3/10
私品茶55元系列任選買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、仙女醇奶茶、檸檬飲、紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。

▲全家8日一天限定55元私品茶買2送1。（圖／業者提供）
▲全家8日一天限定55元私品茶買2送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜3月8日限定
巧克力牛奶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元，6.4折（原價55元、特價35元）
大杯拿鐵2杯送大杯特濃拿鐵兌換券，6.3折（原價55元、特價約37元）可線上寄杯

📍門市、APP｜3月10日限定
大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）

▲迎接38婦女節，超商發動拿鐵、美式買10送10，還有巧克力牛奶、炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元等好康。（圖／業者提供）
▲萊爾富發動拿鐵、美式買10送10，還有巧克力牛奶、炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元等好康。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜3/8至3/10
大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價28元）
大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價28元）
大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價33元）

📍門市｜即起至3/10
憑寄取包裏專屬小白單，大杯美式、大杯拿鐵第2杯10元，約5.9折起，平均單杯28元起。

📍APP｜3/8前
大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
以上再送1388點

▲即起至3/10憑寄取包裏專屬小白單，大杯美式、大杯拿鐵第2杯10元。（圖／OKmart提供）
▲即起至3/10憑寄取包裏專屬小白單，大杯美式、大杯拿鐵第2杯10元。（圖／OKmart提供）

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