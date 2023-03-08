38婦女節優惠！四超商咖啡包：珍奶買1送1、拿鐵買10送10

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📍APP｜3/8前
蜂蜜拿鐵7杯380元，6.8折（原價80元、特價54元）
香鑽水果茶8杯380元，6.8折（原價70元、特價48元）
黑糖珍珠燕麥奶8杯380元，6.3折（原價75元、特價48元）
風味指定熱飲10杯380元，6.9折（原價55元、特價38元）
活動品項：巧克力可可歐蕾、脆酷摩卡咖啡
📍APP｜3/8至3/12
珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）每日限量5000組
濃萃美式10杯300元，6折（原價50元、特價30元）
濃萃拿鐵10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
西西里風檸檬系列10杯550元，6.9折（原價80元、特價55元）
📍門市｜3/8至3/21
CITY系列全品項任選3杯7.7折、5杯7.2折。(不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、珍珠奶茶)
🟡全家
APP｜3/8至3/10
私品茶55元系列任選買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、仙女醇奶茶、檸檬飲、紫蘇飲、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。
🟡萊爾富
📍門市｜3月8日限定
巧克力牛奶2杯70元，7.8折（原價45元、特價35元）
炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元，6.4折（原價55元、特價35元）
大杯拿鐵2杯送大杯特濃拿鐵兌換券，6.3折（原價55元、特價約37元）可線上寄杯
📍門市、APP｜3月10日限定
大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
🟡OKmart
📍門市｜3/8至3/10
大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價23元）
大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價28元）
大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價28元）
大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即起至3/10
憑寄取包裏專屬小白單，大杯美式、大杯拿鐵第2杯10元，約5.9折起，平均單杯28元起。
📍APP｜3/8前
大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
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