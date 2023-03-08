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主播宋燕旻車禍「眼眶骨碎裂」險毀容！醫嘆：比想像嚴重

▲女主播宋燕旻2022年底發生腳踏車自摔意外。（圖／宋燕旻臉書）
▲女主播宋燕旻2022年底發生腳踏車自摔意外。（圖／宋燕旻臉書）

記者李惠婷/綜合報導

華視主播宋燕旻去（2022）年年底發生腳踏車自摔車禍，傷勢嚴重，包含臉骨骨折、腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血等等，清秀的臉蛋近乎毀容，臉部重建手術進行了7個小時，主刀醫師表示她臉碎的情形「比想像中嚴重」，幸虧在良好的復健及休養下，她已於2月初站回主播台。

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宋燕旻當時騎腳踏車時不幸自摔，臉部最先落地，導致嚴重腦震盪及臉部多處骨折，傷勢嚴重，幾乎毀容。據《yahoo新聞》報導，她自摔後失去意識，醒來後便因嚴重腦震盪不斷嘔吐，又因臉部損傷嚴重，醫師原預估重建手術將花費4小時，不料實際動刀竟開了7個小時。

宋燕旻摔車後眼眶斷裂，碎骨還卡在其中，主刀醫師說明她臉碎的情形「比想像中嚴重」，如果沒有妥善處理，未來恐有眼睛凹陷的問題。

▲主播宋燕旻日前發生車禍，傷勢十分嚴重。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
▲主播宋燕旻日前發生車禍，傷勢十分嚴重。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
幸虧在53天的休養下，宋燕旻已於2月初回到主播台，當時她於臉書自述「一度狀況很糟，讓家人、朋友操碎了心，現在也還持續跟發炎的手術傷口奮戰，還得日復一日的在左臉骨折的傷口上用力按摩避免組織僵硬（非常痛），並按摩外傷的疤痕，還得定期看腦神經跟整外的醫生」，也對外界的加油打氣表達感謝，說明能再次面對鏡頭播報新聞，感到非常感恩。

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