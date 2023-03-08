經典賽／中華隊拚經典賽！白昆弘：國際賽要把握機會

經典賽／A隊實力大分析！中華隊今戰巴拿馬戰力評比較優

▲WBC經典賽中華隊冠軍賠率排名第9，達35.00倍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）
▲WBC經典賽中華隊冠軍賠率排名第9，達35.00倍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）

記者吳政紘/綜合報導

2023年世界棒球經典賽將於今天中午登場，首戰由荷蘭跟古巴隊揭開序幕，晚間7時由中華隊迎戰巴拿馬，前洋基「守護神」球星Rivera與副總統賴清德開球，預計將吸引爆滿球迷到場，主辦單位悍創行銷表示，今天的門票已經賣到9成多，也期待球迷到場熱烈為中華隊加油。

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中華隊這屆經典賽賽事將從8日開始出戰巴拿馬、9日練球、10日再度迎戰義大利、11日荷蘭、12日為古巴隊。

日本媒體《The Digest》也分析各組實力，中華隊雖然由大聯盟好手張育成、林子偉等領軍，還有日職好手王柏融、吳念庭、宋家豪等聯手出擊，但戰力評比被評為C，荷蘭也被評為C，只有古巴、義大利被評為B-，而巴拿馬則是C-，這樣看來，中華隊對巴拿馬，更不可以輸。

內容認為古巴隊實力堅強，尤其有大聯盟好手Yoan Moncada、Luis Robert等金手套等級球星坐鎮，晉級機會大增。義大利則是有不少好手退出後，還是組成強大的陣容，Nicky Lopez的打擊實力依舊不容小覷，David Fletcher被看好是巧打好手，Vinnie Pasquantino、Sal Frelick都是長打好手，但義大利的投手陣容較為薄弱。

荷蘭隊大家並不陌生，Xander Bogaerts是今年跟教士隊簽下11年2.8億美元的超級游擊手，其他如：Jonathan Schoop、Wladimir Balentien等都是台灣球迷不陌生的舊面孔，但荷蘭隊是否可以完整串連戰力，也要看投手群的狀況。

經典賽預賽轉播時間表：

12:00 古巴VS荷蘭

19:00 巴拿馬VS台灣

轉播平台：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、愛爾達體育3台、東森電視台、Hami Video轉播



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