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彰化「全台最小寵物公園」！浪犬攤肚安心睡　網反揭危機

▲原PO在彰化市的彰化三角公園處看到這幅景象，笑稱是全台灣最小寵物友善公園。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲原PO在彰化市的彰化三角公園處看到這幅景象，笑稱是全台灣最小寵物友善公園。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）

記者李惠婷/綜合報導

那塊地看起來好和平啊！台灣街道中常有圓環出現，有些會在上頭蓋裝飾建築，也些則會鋪設人工草皮，彰化市三角公園便是如此，不過有民眾觀察到，這塊小小的地意外成為浪浪天堂，全都趴在上頭曬太陽、睡大覺。

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原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，表示在彰化市和平路的彰化三角公園處看到一個祥和的景象，畫面中能看到馬路中小小的圓環上頭，躺有約6隻浪犬，牠們毫無戒心地在草皮上呼呼大睡，這般溫馨的場景與頭上的藍天交互相映，成為城市中一幅美麗風景，原PO也笑稱這是「全台灣最小寵物友善公園」。

▲原PO分享彰化三角公園中浪浪熟睡的模樣。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲原PO分享彰化三角公園中浪浪熟睡的模樣。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲其他民眾也提供近照。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲其他民眾也提供近照。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
網友回覆「出去那個圈圈就變戰鬥區域我懂」、「來到一個島，它叫寵物友善島」、「人類奪去森林後小動物們最後的歸宿」、「那是牠們打下來的江山」、「狗狗伊甸（圓）」、「台東的公園還有牛群放牧唷！」。

不過有人說明這看似可愛的畫面，實則潛藏許多危機，「很危險，出中央島直接變地毯，希望牠們早日找到好人家生活」、「看來覺得可愛的人，應該也覺得騎車開車然後狗衝出來被收掉也是可愛的事情呢」、「到達這裡之前也必須要有條好狗命」、「明明就是超級危險的地方，幫牠們蓋一座高架橋或地下道再來跟我說友善」。

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