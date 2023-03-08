鮑爾放鷹美股走跌！台股早盤跌逾80點 電力供應與軍工夯
美國聯準會主席鮑爾在聽證會上「放鷹」，使美股四大指數昨（7）日皆走跌，台北股市今（8）日早盤也跌逾80點，來到15775點。權值王台積電早盤跌4元，來到520元。其他重要電子股熄火，如聯電、國巨、日月光跌逾1%。不過電力供應、國防航太概念股紅通通，內需概念股也不俗，餐飲族群亮眼、大魯閣持續飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證會時表示，若經濟數據持續強勁，聯準會可能需要將聯邦基金利率調升至高於預期的水平，使美股四大指數皆走跌。其中，美股道瓊指數下跌574.98點，或1.72%，收32856.46點；那斯達克指數下跌145.4點，或1.25%，收11530.33點；標普500指數下跌62.05點，或1.53%，收3986.37點；費城半導體指數下跌32.17點，或1.07%，收2962.42點。
受到美股影響，台北股市今日早盤也跌逾80點，來到15775點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到520元。同樣為晶圓代工的聯電，跌0.3%，來到51.4元。世界先進跌0.4%、力積電跌逾1%。其他重要電子股，聯發科、國巨、日月光跌逾1%，華碩、友達、和碩、旺宏、英業達都跌0.5%以上。
不過，南亞科、群創、大立光逆勢抗跌，其中南亞科漲逾1%、大立光漲0.8%，帶動先進光漲1%以上，而今日盤面焦點在電力供應概念股，泓德能源漲8%，台勝科漲4%，中興電、華城漲2%，亞力、士電、茂迪漲1%。國防航太概念股表現亮眼，寶一漲6%、漢翔漲5%，jpp-KY、精剛、晟田漲2%。內需概念股也不俗，瓦城、老四川、亞洲藏壽司、路易莎咖啡、全家漲1%左右，大魯閣再度奔漲停，來到22.25元。