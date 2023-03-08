防疫最大挫敗！莊人祥抱屈喊疫苗採購 薛瑞元：十分認同
疾管署長莊人祥接受媒體專訪時表示，防疫最大挫敗是疫苗採購爭議，對此，今（8）日衛福部長薛瑞元也稱「十分認同！」，由於疫苗採購爭議涉及保密協定，對於許多錯誤訊息被扭曲，能回應與辯護的空間並不大，難怪最莊有委屈的感覺。
記者許若茵／台北報導
回顧新冠防疫3年多來，「防疫五月天」之一的莊人祥受訪時表示，防疫最大挫敗是疫苗採購爭議，讓他有苦說不出，對此，薛瑞元今赴立院衛環委員會，會前接受媒體採訪時笑說「十分認同！」，疫苗採購中有許多訊息錯誤、被扭曲，但能為自己辯護的空間卻不大，因為中間涉及保密協定問題，沒辦法直接回答跟辯護，「所以這部分的確很難啦，也難怪莊署長會有這種委屈的感覺」。
輕症免隔離將最快於本月上路，然幼童追加劑接種率僅約2成多，有專家認為可能會有風險，薛瑞元指出，這都會納入評估，還是會依整體疫情走向，以及對於國人的健康跟整個社會經濟力的復甦通盤檢討，目前為止的評估是沒有錯，大概看看3月有沒有可能做進一步的解封，也就是輕症免隔離，至於疫情還是在變化當中，真正要實施之前會做最後的確認。
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