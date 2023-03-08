攝理教主後宮百名不夠！見女學生喪命驚吐：可惜沒用到
Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭開韓國邪教「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석）性侵眾多女教徒的惡行，當時他在韓國便專蓋一棟專給女教徒住的「後宮」，每日與多名女子進行性事，其中一位受害者指出，當鄭明析看到有女學生因火災喪命的新聞時，竟荒誕的感嘆說了一句：「沒用到真是太可惜了」。
記者李惠婷/綜合報導
鄭明析於1978年以韓國為中心在世界各地傳揚神的時代福音，1981年3月建立「MS宣教會」，可後來漸漸走偏，不斷以「神的旨意」為名召見女教徒，再以檢查身體及給予祝福等理由性侵得逞。當時他於韓國建立一棟專為女教徒所用的房子，實則為他進行性事的「後宮」，並要求信徒積極尋找高顏值且身高達170公分的女性，以擴充後宮人數。
在紀錄片中受害者提到，鄭明析在進行活動時，身邊總站著百位高挑火辣的女教徒，甚至在一天內與百人發生關係，他曾經表示，自己想要至少「接觸」萬名女性。鄭明析某次在觀看電視新聞，內容播報著有女學生因火災不幸喪命，他見狀立即斥責信徒，譴責他們為何不向那名女子傳教，導致他「沒有用到」，並感嘆「真是有夠可惜的」。
對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會6日在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應。