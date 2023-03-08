曬父親送「千元名牌包」被嘲笑　小CK力挺少女拍時尚廣告

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Zoe隨即再拍影片高EQ回應網友，為大家感到開心，有能力不把該品牌當作奢侈品。坦言家境不算富裕的她，很感激父親必須辛苦工作才能買得起千元名牌包作為禮物，哽咽透露全家從菲律賓剛搬至新加坡時，曾經連麵包都買不起；最後強忍淚水表示「富裕讓你變得無知」回敬酸民。
@zohtacothank you dad 🥹
♬ Glitch - Just audios
此舉引起CHARLES & KEITH關注，特別邀請Zoe Gabriel與品牌創辦人見面共進午餐、並親自餽贈2款包包，讚賞Zoe的應對方式優雅又謙虛，「不管網路上或現實中，都不該容忍霸凌」，對Zoe超齡的智慧與價值觀相當有共鳴。如今，CHARLES & KEITH以象徵公平正義的紫色設計「Alia花之精靈鍊條包」，打造3/8國際婦女節專屬包款，竟邀來Zoe Gabriel拍攝時尚廣告！
@zohtacoReplying to @cressy i am so happy and grateful for you, that you can consider charles and keith not a luxury. also btw if you google it, lots of sources do classify them as a luxury brand. so.
♬ original sound - zoe 🦋 - zoe 🦋
「Alia花之精靈鍊條包」以溫潤的薰衣草紫色搭配品牌經典的鏈帶包設計，方中帶圓的包型結合銀色金屬配件展現剛柔並濟的形象，象徵看似柔弱的女性，能在逆境迸發堅韌力量。主視覺更邀請來自不同國家及種族背景的女性同仁們齊聚一堂，與專業模特兒一同攜手拍攝形象照；其中最引人注目的，便是獲邀入鏡的Zoe Gabriel，她穿上灰色洋裝及黑色長靴、手提Alia花之精靈鍊條包，秀出自信酷帥模樣，超激勵人心。
2023年聯合國婦女署以提升、推動數位領域的性別平等為主題，透過不同女性分享親身遭遇過的網路暴力經歷，闡釋公平對於弱勢女性的存在意義，提高全球對性別平等的意識與重視，減少網絡暴力事件反覆發生。響應數位領域性別平等的CHARLES & KEITH，推出滿載紫色力量的國際婦女節專屬包款，不只將捐助美金十萬元給聯合國婦女署Storytelling for Gender Equality專案，其中更包含以20%專屬包款收益，協助建立一個由女性來分享故事的平台，使受到暴力侵害的女性，擁有自由發言的環境並分享自身經歷，盼能帶動亞太地區的女性平權運動，讓更多女性的聲音得以被聽見。