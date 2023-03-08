基隆捷運地方不花一毛錢承諾跳票？民眾黨團批：騙局成真

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱臣遠直言，去年地方大選前，前台北市長柯文哲即批評「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在騙局升級變成鬧劇；基隆市一整年預算也才200億出頭，如何承受53.86億？現在與基捷建設有關的三縣市都在藍營手中，說沒有政治考量根本是騙人的。所謂總預算增加272億，比原預算增加64%，這又是怎麼算出來的，為何多出這麼多？民進黨不該用意識形態應對國家建設發展。
邱臣遠提出三項呼籲，第一，政府應盡速檢討建設計畫之前的成本評估，也應確保經費使用合理、透明，並避免計畫中途出現意外，導致成本又大幅度增加；第二，中央政府應明確說明中央與地方的權責歸屬，確保經費分配合理；第三，政府應評估基捷完工後的運營管理，制定合理的收支平衡方案，釐清中央與地方的責任，確保運營合理、穩健。
立委賴香伶直言，林右昌當了部長就變了一個人，基捷建設經費暴漲都沒提出質疑，反而覺得理所當然，如果你現在是「林市長」，你要如何面對53.85億？行政院長陳建仁稱「中央會以最優惠方案，並按照施行多年的辦法，與地方政府共同興建」，但民進黨行之有年的辦法就是「選前開支票，選完就跳票」，信用早已破產，也難怪遭到基隆市民厭棄。
賴香伶指出，林右昌認為第四天然氣接收站不屬於自方自治事項，跟基隆捷運一樣都是雙重標準，中央認定基隆捷運是地方的建設，行經的縣市都要分攤，那基隆外木山沿岸是不是基隆自己的管轄範圍？中央又說基隆市不能有意見，這就是雙重標準，「你在基隆市長任內的堅持，不能換了位置就換了腦袋。」
民眾黨團呼籲，政府別再只是喊口號、畫大餅，直球對決回應中央地方的權責問題，必須力保財務穩健，才能讓基隆捷運早日完工、長期營運。