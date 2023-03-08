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基隆捷運地方不花一毛錢承諾跳票？民眾黨團批：騙局成真

▲台灣民眾黨立院黨團召開「林市長還是林部長？民進黨基捷騙局成真！」記者會，痛批基隆捷運騙局成真，呼籲政府釐清中央及地方權責，說清楚興建費用及虧損如何分攤，以及由誰負責營運。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.08）
▲台灣民眾黨立院黨團召開「林市長還是林部長？民進黨基捷騙局成真！」記者會，痛批基隆捷運騙局成真，呼籲政府釐清中央及地方權責，說清楚興建費用及虧損如何分攤，以及由誰負責營運。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.08）

記者呂炯昌／台北報導

基隆捷運興建經費暴增到697億，基隆市負擔額更從17.7億暴增3倍至53.85億，為前市長的內政部長林右昌，卻要基隆「一起努力」，推翻過去「基隆不用花一毛錢」的承諾。基隆市長謝國樑回應稱基隆捷運分攤費暴增3億，要基隆吞下53.85億元「門都沒有」。台灣民眾黨立院黨團今（8）日痛批基隆捷運騙局成真，呼籲政府釐清中央及地方權責，說清楚興建費用及虧損如何分攤，以及由誰負責營運。

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民眾黨立院黨團今日召開「林市長還是林部長？民進黨基捷騙局成真！」記者會，民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，基捷曾是前瞻計畫第一炮，早就變成幽靈輕軌，基捷是一個教科書式的「藍綠選舉共業」，20多年來每逢市長選舉一定會看見這項政見，但仍舊只能夢中相見，光是第一階段經費高達697億，結果進不了基隆，打臉蔡英文總統「一定進基隆」的承諾。

邱臣遠直言，去年地方大選前，前台北市長柯文哲即批評「基隆輕軌從頭到尾都是騙局」，現在騙局升級變成鬧劇；基隆市一整年預算也才200億出頭，如何承受53.86億？現在與基捷建設有關的三縣市都在藍營手中，說沒有政治考量根本是騙人的。所謂總預算增加272億，比原預算增加64%，這又是怎麼算出來的，為何多出這麼多？民進黨不該用意識形態應對國家建設發展。

邱臣遠提出三項呼籲，第一，政府應盡速檢討建設計畫之前的成本評估，也應確保經費使用合理、透明，並避免計畫中途出現意外，導致成本又大幅度增加；第二，中央政府應明確說明中央與地方的權責歸屬，確保經費分配合理；第三，政府應評估基捷完工後的運營管理，制定合理的收支平衡方案，釐清中央與地方的責任，確保運營合理、穩健。

立委賴香伶直言，林右昌當了部長就變了一個人，基捷建設經費暴漲都沒提出質疑，反而覺得理所當然，如果你現在是「林市長」，你要如何面對53.85億？行政院長陳建仁稱「中央會以最優惠方案，並按照施行多年的辦法，與地方政府共同興建」，但民進黨行之有年的辦法就是「選前開支票，選完就跳票」，信用早已破產，也難怪遭到基隆市民厭棄。

賴香伶指出，林右昌認為第四天然氣接收站不屬於自方自治事項，跟基隆捷運一樣都是雙重標準，中央認定基隆捷運是地方的建設，行經的縣市都要分攤，那基隆外木山沿岸是不是基隆自己的管轄範圍？中央又說基隆市不能有意見，這就是雙重標準，「你在基隆市長任內的堅持，不能換了位置就換了腦袋。」

民眾黨團呼籲，政府別再只是喊口號、畫大餅，直球對決回應中央地方的權責問題，必須力保財務穩健，才能讓基隆捷運早日完工、長期營運。

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