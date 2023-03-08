經典賽／10年前初登場如今變老將 荷蘭球星Schoop好感嘆
▲WBC荷蘭隊明星二壘手Jonathan Schoop今日受訪時坦言，10年前參加首次經典賽還是20歲的小伙子，如今已經成為31歲的老將，大嘆「時光飛逝」。（圖／記者簡名杉攝）
記者簡名杉/台中報導
｜ 2023-03-08 10:30:38 2023-03-08 10:52:30
第五屆世界棒球經典賽，今（8）日中午由A組的荷蘭對決古巴拉開序幕，荷蘭隊陣中明星二壘手Jonathan Schoop賽前接受媒體聯訪表示，2013年他代表荷蘭參與生涯首次經典賽，到今天已經經過10年、三屆比賽，自己也從20歲的年輕小伙子到現在變成31歲的老將，坦言「時光飛逝」。不過Jonathan Schoop認為現在自己比起10年前，已經是一位更好、更成熟的選手，會專注在本屆的賽事，幫助荷蘭隊贏球。
Jonathan Schoop目前效力於大聯盟底特律老虎隊，年薪高達750萬美元，去年球季還有出賽吧131場，510個打席敲出11支全壘打，總計10年生涯打出174支全壘打。不過他從美國大聯盟春訓時8個打數僅有1安，到2場官辦熱身賽5打數都落空，打擊手感似乎比較慢熱。但Schoop卻自認「狀況不錯」，從春訓開始就有慢慢漸入佳境，並且指出自己只要站在打擊區上有好的感覺就會進入狀況，並不擔心打擊的問題。
荷蘭隊陣中有Xander Bogaerts、Didi Gregorius以及Andrelton Simmons等大聯盟等級的游擊手，並且四人將共同鎮守荷蘭本屆賽事的內野防區。Schoop指出，能跟這些好手在一起打球非常有趣，他們大家都能防守不同位置，他們所有人只在乎贏球，並不會在意自己是守什麼位置。
談到地主中華隊，Schoop認為是一支非常不錯的隊伍，表示他跟中華隊陣中許多人都有交手過，並大讚中華隊「基本功很好、非常有競爭力」。他也十分期待兩支球隊的交手，還說他有記得在大聯盟時對決「投手」張育成敲出全壘打的事，直指那顆球是一顆速球，最後同樣表示張育成是一位很棒的選手。