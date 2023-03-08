掰了GD！小松菜奈「秀場狂放閃」菅田將暉：這是我老公
日本「厭世臉」女星小松菜奈曾與GD（權志龍）傳緋聞，豈料在2021年11月拋出和菅田將暉結婚的震撼彈。昨（7）日她出席23FW巴黎時裝周的Chanel香奈兒時裝秀，帶著結婚一年多的老公現身，兩人一下車便掀起轟動，這也是兩人婚後首度同框，她甚至開心地向他人介紹：「這是我老公！」大方放閃。
記者郭佩蓉/綜合報導
菅田將暉和小松菜奈昨日抵達現場，他先從黑色保母車下車，接著站在旁邊牽著老婆下車，簡單的互動便讓現場粉絲陷入瘋狂；早已是時裝周常客的小松菜奈與熟人開心聊天時，突然想到要介紹身旁的菅田將暉，便直說：「This is my husband（這是我老公）！」接著菅田將暉與對方握手打招呼，過程中小松菜奈看著老公的眼神滿是愛意，就像新婚夫妻般甜蜜。
此外，還有菅田將暉半蹲幫小松菜奈拍照的畫面，讓大批粉絲讚翻：「感覺眼裡都是愛意」、「我看誰不嗑真情侶」、「這是我最愛的CP，這倆還真結婚了，爽」、「好甜呀」、「小松菜奈好漂亮」、「啊啊啊啊太甜了」、「日本模範夫妻」。
事實上，小松菜奈與南韓天團BIGBANG成員GD（權志龍）因為合作雜誌拍攝傳緋聞，私密照更在2016年因GD私人IG帳號遭盜而外洩，兩人甜蜜約會、十指緊扣甚至入浴泡澡的畫面皆流出，在當時掀起不小轟動，不過雙方當時都沒有承認戀情。直到2019年小松菜奈與菅田將暉正式交往，2021年透過IG公開結婚消息，也獲得大批粉絲祝福。