調研：折疊手機出貨量估增5成 各式折疊機款市場有區隔
有調研中心觀察，折疊螢幕手機市場由三星電子（Samsung Electronics）主導，2022年全球出貨量預估倍增，2023年有望再成長達近3000萬支，三星出貨規模仍將居首位，然因中國多家業者接連推出新款，三星市佔率將下滑。至於款式部份，上下折疊與左右折疊手機各有市場。
記者許家禎／台北報導
DIGITIMES研究中心分析師張嘉紋觀察，目前折疊螢幕手機以左右向內折疊式為主，特點為螢幕尺寸大，適合多視窗作業，且高沉浸感也受遊戲玩家喜愛，除三星外，Vivo、小米與榮耀（Honor）等中國業者於2022年下半年也相繼推出左右折疊式螢幕手機。
DIGITIMES指出，上下折疊式螢幕手機則以便攜性為特點，2022年僅三星、摩托羅拉（Motorola）與華為（Huawei）推出新款機種。
左右折疊式螢幕手機尺寸較大，對記憶體與電池容量需求較高，2022年上市機款中，記憶體容量最高達1TB，電池容量最高則為5000mAh，後置鏡頭方面，除Vivo X Fold+為4顆外，其他業者皆配置3顆。
上下折疊式螢幕手機特色為機體輕薄，規格等級雖不若左右折疊式，然攜帶方便為其特點，目標市場與左右折疊式有所區隔。
三星首度於2019年推出左右折疊式螢幕手機，2020年再推出上下折疊式，整體折疊螢幕手機市場持續成長，中國業者也相繼加入市場競逐行列，2022年上市的Moto Razr 2022、Vivo X Fold+、榮耀Magic Vs分別於面板刷新率、後置鏡頭與電池容量有突出表現，預估未來蘋果（Apple）首款折疊螢幕手機推出後，市場成長力道與業者競爭將更加激烈。