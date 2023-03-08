交往8年女友嫁別人！大馬男子扮忍者龜參加婚禮

交往8年的女友分手不久後嫁別人，還邀請前男友去出席，如果你是那位前男友，會參加這場婚禮嗎？大馬一名男子就碰到了這樣的人生難題，他左思右想考慮許久，決定打扮成忍者龜出席前女友婚禮，還把過程拍成影片上傳到TikTok，引發網友熱烈討論。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據馬來西亞媒體報導，28歲的攝影師阿末達羅近日收到前女友的喜帖，當天他穿上忍者龜的服裝隱藏自己的身份，親自出席前女友婚禮。阿末達羅表示，「婚禮前兩三天，我一直想著要怎麼出席這場婚禮，因為我知道自己一定會有情緒，我無法在那邊停留太久。」他思考許久，決定用50令吉（約340台幣）租下一套忍者龜的cos演出服。他坦言，一開始要穿上這套服裝時，內心還是有點緊張、尷尬，到了現場還真的沒人認出他來，才讓他比較放鬆。不過後來還是有一名新娘的好友認出他，原本他搖頭否認，後來才承認自己是新娘的前男友。
阿末達羅表示，「回家前，我也跟新娘和新郎合照，他們的態度很自然，因為他們不知道忍者龜就是我。」新娘一直到婚禮結束後才知情。
阿末達羅強調，自己穿忍者龜的服裝出席不是為了搞破壞，而是真心送上祝福。他與前女友從2015年交往至去年分手，沒想到不到一年的時間，就收到前女友嫁別人的結婚喜帖，讓他相當感慨，「我接受上天的安排，在TikTok分享影片只是為了紀念。」