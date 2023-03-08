篠崎泫爆當狐狸精「介入陳零九10年情」 經紀人回應了
歌手陳零九原本已與交往10年的呼呼（本名：林芷瑩）論及婚嫁，甚至曾脫口買房要在女方名下，怎料日前卻無預警分手，引發外界關注。而在2人協議宣告「和平分手」後，演藝圈卻不安寧，近日與陳零九同為「狼人殺班底」的紀卜心、徐凱希和荳荳（何紫妍），幾乎同時間在IG上發文暗指狐狸精，有自稱是「知情人士」的網友，直指篠崎泫是小三，介入陳零九、呼呼的感情，對此，篠崎泫經紀人回：「他們就是朋友，沒有什麼，篠崎泫等等要錄影，應該還沒有看手機，她的回答也會是一樣的。」陳零九經紀人則回：「之前聯訪都有講過了，目前公司沒有回應。」
記者侯家瑜/台北報導
今天一早，週刊報導陳零九與呼呼分手疑似是因為篠崎泫介入，其實事情其實早有蹊蹺，3位狼人殺班底日前幾乎在同一時間發表對狐狸精的看法，徐凱希貼出狐狸照片表示：「願大家人生都不要遇到（綠茶）。」荳荳則貼出《一隻狐狸》繪本封面，寫下：「做見不得人的事，不怕有報應嗎？」紀卜心則說：「之前別人問我最受不了怎麼樣的女生，我都隨便回答太公主病的吧。現在才發現三觀不正的狐狸精才是最討厭。」讓網友不禁懷疑，3人要暗指的目標是同一人。事實上，記者日前也曾詢問過徐凱希經紀人，對方僅回：「其實我有問她，但她只跟我說是替朋友打抱不平。」
此外，陳零九、呼呼的共同朋友圈外朋友也有發文，意有所指地說：「人真的不能做虧心事，和做對不起別人的事。有一天紙終將包不住火，若要人不知，除非己莫為，即使套上垃圾袋，也不會有人覺得垃圾桶很乾淨。」背後目地引人猜想。
陳零九、呼呼先前有共同經營飲料店「九茶」，從去年11月呼呼的發文可以看到，陳零九站在眾人中間，右邊是女友呼呼，左邊就是篠崎泫，且篠崎泫還直接靠在陳零九的肩膀上，互動曖昧。此外，先前陳零九在節目上有被問到，若收到獎品按摩椅會送給誰，他回答：「送給節目或是篠崎泫，因為她一直很想要。」而一旁的篠崎泫也馬上衝到螢幕前，假裝生氣地輕拍陳零九，要他別亂說話，互動曖昧。