特企／蔣萬安都更5箭齊發　民眾樂觀其成

「7599專案計畫」為3/1日啟動的新都更政策，將公辦都更案受理意願門檻自90%降至75%，並引進民間專業技術團隊，以「早進場、幫試算、助選屋」等3大創新服務，協助民眾推動都更程序，加速北市都市更新腳步。
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同一時間，富品建設也傳來好消息，近日富品建設第二間重建辦事處設立，地點為富品僅花短短3個月就整合完成的中山區榮星案，開幕茶會當天許多地主及團隊親臨現場祝賀，期盼富品能成為重建路上的最強大後盾。
由富品建設擔任實施者的榮星都更案，基地面積約617坪，為屋齡55年的四層樓老舊公寓，地主有65位，採複合式合、委建方式進行重建，預計打造為地上13樓、地下4樓、樓高3米6的全新耐震大樓。
曾富瑋指出，榮星都更案，位處中山區精華地，距離松山機場僅五分鐘車程、捷運行天宮站僅五分鐘步行路程，並鄰近面積6.8公頃、設有螢火蟲復育區的榮星花園，周邊有眾多隱藏美食，往南走可抵達國泰萬怡酒店品嘗英式飯店下午茶，往北走可達台北濱江市場旁新鮮魚貨名店上引水產，生活機能完善。
「富品榮星案」老舊公寓未都更前一坪單價落在68萬元，對比目前周邊預售屋開價，已經達3位數，站上百萬元，重建完工後效益極佳，房價潛力可期，出租、自用、置產皆相宜，地主們充滿期待。
二月中，富品順利召開完鄰地的地主大會，透過富品建設的詳細解說，法定協調會圓滿完成，地主們積極參與討論後續的推動程序，也更加認識都更的優勢效益，曾富瑋說：「富品建設將以專業、誠信為原則為地主打造安心安全宅，讓大家住的安心。」