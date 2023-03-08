經典賽／中華隊今首戰！菜單開「巴拿馬鮭魚菲力」捍主場
世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊晚間7時首戰巴拿馬，參賽球員今晚餐點菜單曝光，球員可以從傍晚5點開吃，晚上9點再上正餐，由於巴拿馬盛產鮭魚，賽後正餐備有鮭魚菲力清炒義大利麵，以及義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝等，累計超過60品項超澎湃。
記者徐銘穗/綜合報導
備戰經典賽，球員膳食備受關注！今年由饗食天堂提供所有參賽球員及工作人員餐點，先前因提供紅玉茶葉蛋、滷肉飯、珍珠奶茶等台灣特色小吃，遭到球員退貨，其中茶葉蛋被嫌的原因是「要剝蛋殼太麻煩」，最終義大利麵、紅酒燉牛肉等餐點成了熱門品項。
饗食天堂表示，中華隊首戰巴拿馬將從傍晚5時起供「輕食」餐，菜色包含松露蕈菇濃湯、牛肉起司可可頌、蔬菜捲餅40種組合，傍晚6典賽前的「熟食」則是大份量的廣式叉燒炒飯。
而晚間9時的賽後正餐，饗食天堂則提供鮭魚菲力清炒義大利麵、義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝、德國豬腳佐科隆酸菜、西班牙烘蛋佐野菜等多種選擇，還有花壽司、海苔及豆皮等多種壽司。此外，除賽前熟食外，供餐時段均提供鳳梨、西瓜等鮮果與咖樂、鮮奶、咖啡等飲品。
與此同時，由於這次經典賽，荷蘭隊以及義大利隊有少數球員吃素，因此饗食天堂特別準備了可供蔬食者食用的蔬食料理，像是全素義大利麵、全素義大利以及紫米花壽司等等，讓有特殊需求的球員也能享受台灣用心料理的美食。