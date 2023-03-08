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政府撥補勞保黑洞　民眾黨團：勞保年改方案速送立院審查

▲勞保面臨破產，行政院長陳建仁承諾，明年政府將編列1000億預算，持續撥補勞保基金。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲勞保面臨破產，行政院長陳建仁承諾，明年政府將編列1000億預算，持續撥補勞保基金。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者呂炯昌／台北報導

根據勞保局精算，勞保基金財務嚴重惡化，2024年赤字約1,303億元、2028年缺口將膨脹到2360.6億，不斷引發勞保破產疑慮，行政院長陳建仁昨日承諾，明年政府將編列1000億預算，持續撥補勞保基金，他更強調，只要政府在，勞保基金就不會倒，「要讓勞工世世代代都領得到。」台灣民眾黨立院黨團今（8）日呼籲，不要假改革，務必在本會期將勞保年改方案送進立法院

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台灣民眾黨立院黨團表示，前行政院長蘇貞昌昔日霸氣喊話「政府不倒、勞保不會倒」、勞動部長許銘春宣稱「撥補也是一種改革」、陳建仁「蘇規陳隨」許下心願「希望勞保現金水平維持在8,000億」，但中央無心改革，挖東牆補西牆，每年投入上千億為勞保「續命」，可是大家都知、蔡政府也很清楚，勞保年金隨時可能提前破產。

民眾黨團表示，陳建仁曾任總統府年金改革委員會召集人，相信也很清楚勞保財務情況，然而溫柔堅韌的內閣選擇以拖待變，想把爛攤子留給下一任執政者，「勞保現金水平維持8,000億」，沒有財源、沒有規劃，一切都只是空談。

民眾黨呼籲，勞保改革已經沒有時間，行政院、勞動部不要假改革、真摸魚，務必在本會期將勞保年改方案送進立法院。台灣人民需要有肩膀的政治人物，執政黨須扛起改革責任，為永續發展與世代正義盡一份心力。

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