法人：長線投資價值浮現　「市值型」ETF接棒「價值型」

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國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，觀察近期台股表現，受到鷹浪再襲市場影響，電子股承壓，但整體市場情緒仍不悲觀，資金轉向內需股，在類股輪動下指數以盤代跌、呈現強勢整理格局。
根據Bloomberg資料，台股未來12個月EPS預估，上市企業獲利自去年6月下修約26%後，2月下調幅度逐漸趨緩，顯示企業獲利下修已接近底部，加上近期歐美製造業PMI有回升跡象，後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升，整體而言預期下半年隨著產業庫存去化，台灣出口有望大幅回溫，第二季以後經濟有望築底回升，長線投資價值浮現，2023年「市值型」ETF有望接棒「價值型」ETF，引領台股表現。
正面看待台股未來走勢，國泰投信推出「國泰台灣領袖50 ETF（證券代碼：00922），將於今日至3月10日募集，IPO最低申購金額為新臺幣15000元，在發行價與費用率上親民，適合投資人或小資族作為長期存股的首選。
國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00922訴求由市值代表性出發，並看重企業面對轉型浪潮的應對能力，不僅一次掌握台灣產業龍頭股，同時也捕捉企業轉型商機，其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」是繼國泰永續高股息ETF後，MSCI指數公司最新打造的台股指數。相較於台灣加權指數，MSCI台灣領袖50精選指數更聚焦在金融、資訊科技等致力於低碳轉型的產業，如金融業比重增加8.77%、資訊科技業增加7.09%。