曾想當媽媽！50歲鄭秀文大方談「許志安外遇」吐原諒關鍵
溫情電影《流水落花》主演鄭秀文、陸駿光，今（8）日出席台灣、香港連線訪問，由於《流水落花》提及夫妻失和，老公從外遇到回歸家庭修復關係的故事；而現實生活中，鄭秀文也經歷過許志安外遇事件，對此，鄭秀文相當大方表示：「我很多的學習都是從聖經裡面學到的，我把聖經學到的東西用在人跟人的相處上，所以我的很多決定，都跟我的信仰和家庭觀有很大關係。」她也坦言，曾經動過當寄養家庭媽媽的念頭，但礙於工作、個性關係放棄。
記者黃雅琪/台北－香港連線報導
現年50歲的鄭秀文今日下午以《流水落花》，獲得香港電影評論學會「最佳女演員」，提到再次入圍本屆香港金像獎影后，鄭秀文坦言：「我不敢有什麼想法，這麼多年了，我覺得也不需要有什麼想法，用最坦然心態去接受賽果。」很感謝導演杜琪峯、好友劉德華的支持：「謝謝他們支持我，也是我的伯樂，但他們的支持並不影響評審的分數，我尊重評審的標準。」
鄭秀文在《流水落花》中飾演寄宿家庭的母親「天美姨」，她表示：「非常幸運可以接到這個角色，很感謝導演一開始就認定由我來演出，我現階段演戲沒有要刻意突破自己，而是好好的完成、服務角色，才是演員應該有的心態。」被問到曾考慮領養小孩嗎？鄭秀文坦言：「我曾經有過一些念頭，就是要不要去當寄養家庭照顧小朋友，但後來想想不適合，但是家裡有寄養貓咪，反而更適合我的個性，而且我常常要外出工作，照顧小朋友很困難。」