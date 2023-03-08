新住民嘉年華結合公益　邀民眾義賣

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饒慶鈴表示，縣府持續以「開放、整合、創新」理念推動婦女政策，如40歲乳癌篩檢、「妳生孩子縣府幫妳坐月子」、生育補助第一胎提升至3萬元、類公共化政策使公私托嬰月費趨於一致等，並主動下鄉辦理托育專業訓練及友善就業環境，充實新住民、原住民、身障婦女、中高齡婦女等婦女福利資源；辦理「台灣女孩日」活動、性平影展廣播及講座、婦女性別團體培力方案等，去(111)年臺東婦女福利服務中心獲選全國標竿婦女中心「婦蘊獎」。
饒慶鈴進一步指出，依據內政部統計，截至去年12月台東新住民人口有4,535名、其中4,174位為女性，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台東發展不可或缺的力量。縣府結合內政部移民署及公益彩券基金與回饋金，設置新住民家庭服務中心，在台東市、成功鎮、太麻里鄉、卑南鄉設新住民社區服務據點，提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等，成為新住民姊妹在台東最有依靠的娘家。今年將在池上鄉籌設新據點及開辦多元課程服務。
本次活動由台東縣政府社會處主辦，台東縣婦女福利服務中心、台東縣新住民家庭服務中心、台東縣多元移民關懷協會、台東縣新住民友誼聯盟協會、台東縣紫萱草關懷協會、台東縣新住民娘家關懷協會及台東縣新心好客關懷協會等團體共同協辦，以「新女力 新力量」為主題，藉活動表演展現婦女亮麗自我，倡導新住民多元文化，並由台東在地新住民團體展現各國風采表演、美食、文化手作體驗。透過婦女節公益義賣活動鼓勵各界齊心推動婦女福利。