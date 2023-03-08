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新住民嘉年華結合公益　邀民眾義賣

▲活動現場的表演。（圖／台東縣政府）
▲活動現場的表演。（圖／台東縣政府）

記者賴正琳／綜合報導

為關注婦女權益及響應國際婦女節，台東縣政府在4日運用公益彩券基金辦理「2023三八婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」，吸引近千人參與。縣長饒慶鈴肯定新住民婦女對家庭及社會貢獻，倡導新住民多元文化及推廣性別平等觀念。縣府致力提升婦女及新住民福利，此次義賣所得捐贈台東縣婦女中心，為婦女權益活動及關懷弱勢家庭使用，饒慶鈴現場競購2件作品，表達對新住民姊妹支持。縣府今年將再池上新增新住民社區服務據點，持續打造台東友善環境。

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活動現場邀請縣長饒慶鈴擔任第三階段義賣大使，促銷新住民婦女手工創作及公益市集商品，並在縣府社會處FB粉專直播，饒慶鈴以8400元標得徐季筠老師作品「客家藍染雨傘」、及用3200元標到卑南族花環和泰雅族文創工作者王郁晴製作的創意首飾。

饒慶鈴表示，縣府持續以「開放、整合、創新」理念推動婦女政策，如40歲乳癌篩檢、「妳生孩子縣府幫妳坐月子」、生育補助第一胎提升至3萬元、類公共化政策使公私托嬰月費趨於一致等，並主動下鄉辦理托育專業訓練及友善就業環境，充實新住民、原住民、身障婦女、中高齡婦女等婦女福利資源；辦理「台灣女孩日」活動、性平影展廣播及講座、婦女性別團體培力方案等，去(111)年臺東婦女福利服務中心獲選全國標竿婦女中心「婦蘊獎」。

饒慶鈴進一步指出，依據內政部統計，截至去年12月台東新住民人口有4,535名、其中4,174位為女性，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台東發展不可或缺的力量。縣府結合內政部移民署及公益彩券基金與回饋金，設置新住民家庭服務中心，在台東市、成功鎮、太麻里鄉、卑南鄉設新住民社區服務據點，提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等，成為新住民姊妹在台東最有依靠的娘家。今年將在池上鄉籌設新據點及開辦多元課程服務。

本次活動由台東縣政府社會處主辦，台東縣婦女福利服務中心、台東縣新住民家庭服務中心、台東縣多元移民關懷協會、台東縣新住民友誼聯盟協會、台東縣紫萱草關懷協會、台東縣新住民娘家關懷協會及台東縣新心好客關懷協會等團體共同協辦，以「新女力　新力量」為主題，藉活動表演展現婦女亮麗自我，倡導新住民多元文化，並由台東在地新住民團體展現各國風采表演、美食、文化手作體驗。透過婦女節公益義賣活動鼓勵各界齊心推動婦女福利。

▲新住民婦女手工創作市集。（圖／台東縣政府）
▲新住民婦女手工創作市集。（圖／台東縣政府）

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