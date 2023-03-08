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盧秀燕頒李維拉「台中榮譽市民」　品嘗珍奶與梨山茶

▲市長盧秀燕介紹台中是珍珠奶茶，李維拉好奇地舉杯端詳(圖／市政府提供2023.3.8)
▲市長盧秀燕介紹台中是珍珠奶茶，李維拉好奇地舉杯端詳(圖／市政府提供2023.3.8)

記者柳榮俊/台中報導

2023年世界棒球經典賽A組預賽今(8)日在台中開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）應邀擔任經典賽開幕戰開球嘉賓，昨（7）日與夫人抵達台中，為表彰史上第一位全票通過入選美國職棒大聯盟(MLB)名人堂球星對台中舉辦世界棒球經典賽的貢獻，市長盧秀燕特別頒發榮譽市民證書及獎章，以表達台中市對李維拉的禮遇及歡迎。

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盧秀燕熱情迎接李維拉的到來，貼心準備充滿台灣味的棒球九宮格水果禮盒，並一一向李維拉介紹9樣台中、台灣盛產的水果，包括東勢茂谷柑、太平枇杷、外埔火龍果、新社葡萄等。


李維拉品嘗後開心表示，很高興有機會一次吃到這麼多美味的水果，過去沒吃過枇杷與釋迦，感覺口味相當獨特新奇，其中最喜歡的是火龍果，他也讚賞寶島水果清甜脆爽，嬌嫩多汁，各有特色。


此外，盧秀燕也介紹台中是珍珠奶茶的發源地，首度品嘗珍珠奶茶的李維拉好奇地舉杯端詳。並致贈湖心亭漆藝餅盒、台中太平藍染領帶及絲巾，獨特風格的客家手工藍染讓李維拉驚豔不已。


盧秀燕表示，經典賽中華隊牛棚教練王建民過去效力美職洋基隊時期，李維拉擔任救援投手，以精準犀利的卡特球為球隊守下一場又一場的勝利，成為最知名的棒球守護神，身為主辦城市市長及球迷，很高興代表市府及全體市民歡迎李維拉等來賓來訪。


運動局長李昱叡提到，2023年世界棒球經典賽官方正式比賽今開打，睽違10年，世界各地將再度關注台中，台中市榮獲頒發「世界棒球之都」，洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，中華隊在這屆賽事與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬等隊同屬A組，力拼分組前兩名，以取得東京複賽門票為首要目標

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