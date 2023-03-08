經典賽／中華隊門票全賣光！今晚對巴拿馬「喊到3600元」
世界棒球經典賽（WBC）今晚開打，中華隊出戰的4場比賽門票全被搶光！正因為中華隊門票太搶手，連帶網路喊價也很驚人，今晚中華隊戰巴拿馬，原價2600元的內野票賣到3600元，中華隊3/12對古巴1000元的外野票更是喊到1500元，漲幅高達50%。
記者徐銘穗/綜合報導
台中洲際棒球場可容納2萬名球迷，門票共分外野區、內野等4級距，最便宜的外野區單場一張1000元，視野最好的內野前排則是3200元。
中華隊出戰的4場比賽門票一票難求，買不到票又想進場為中華隊吶喊加油的球迷只好左轉上拍賣網站，看看有沒有人願意割愛。目前今晚3/8中華隊巴拿馬原價2000元的K區內野票賣到2500元，原價2600元的C區內野票也喊到3600元。
不過，最誇張的是3/12中華對古巴一戰，原價1000元的外野票，4張合售價要賣到6000元，漲幅高達50%。
除了上網買高價門票外，其實也有機會到現場搶最後釋出的座位。以今晚中華隊巴拿馬一賽，主辦的悍創運動行銷指出，台巴戰只剩下視線不良區跟少數外野票，清出座位後17：00點現場販售，數量大約會有500張，想看但沒有買到門票的球迷還有最後機會。
據了解，有民眾在公共政策平台提出為抑制黃牛，建議實施藝文票券實名制提案，文化部長史哲日前受訪表示，將朝修訂《文化創意產業發展法》方向，併以行政罰及刑罰方式，對加價轉售及大量掃票行為予以處罰，目前已啟動修法，期盼儘速送立法院審議，以維護大眾權益。