基捷地方自負額爭議 謝國樑：爭取降低負擔的最佳條件
針對近日引發中央跟地方論戰的基隆捷運地方自負額，基隆市長謝國樑今（8）日在婦女節接見基隆市婦女會代表時表示，全力支持興建基隆捷運，但基隆不是直轄市，一定要跟中央講一個好價格，爭取降低地方負擔的最佳條件，讓基隆捷運能夠順利興建。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑表示，支持捷運也了解捷運對城市發展很重要，特別是沿線區域的開發，能吸引作為未來就業使用；但基隆財政艱困荷包有限，市民每個人負擔也是有限的，在這過程中，要和中央一起努力合作，找出方法讓捷運能夠蓋起來，希望在這個前提上，把市府的負擔降到最低。
對於近日公部門或民代所提的案例，謝國樑回應說到，這些縣市興建捷運案例都屬直轄市，但基隆不是直轄市，蓋捷運時需要更多中央的協助；強調如果中央認為沿線的土地有開發利用的價值，非常歡迎中央指導地方，協助興建及開發周邊區域，利益可以由中央來分配，這樣雙方比較容易取得共識。
身兼基隆市婦女會理事長的市議員何淑萍則指出，站在民代立場就是要替市民把關，每年物價指數上漲，同時業界反應缺工情形，認同謝國樑所言，地方自負額53億元還不是最終數字，支持基隆捷運但同時也要替市民看緊荷包，「錢要花在刀口上」，希望中央能聽到地方聲音。