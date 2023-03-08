38婦女節開買！偏偏現主時「蝦皮大當機」 賣家要哭了
今迎38婦女節，正是電商造節「女神節」小旺季，不少賣家都砸了廣告宣傳費用要大撈一波，買家也領好折價券準備大買特買，然而蝦皮購物卻於此時大當機，從昨深夜至今系統持續出現問題，引發消費者怨聲載道，更出征粉專洗版：「又深感抱歉而已嗎」，並酸周三是固定當機活動日。
記者黃韻文/綜合報導
今（8）日國際婦女節，電商紛紛趁此時舉辦女神節搶客，蝦皮購物也推出「女王狂購盛典」活動，但疑伺服器負荷不了導致當機，昨晚就有批踢踢網友爆料無法使用，而系統直至今早仍未完全恢復，還是有部份使用者不能順利開啟APP賣場畫面。蝦皮購物稍早公告：「正全力進行系統修復作業」，並向用戶致歉。
但網友並不領情，認為蝦皮平台太常故障，一個大公司卻時常出現系統問題，把自家公司弄得像個小店舖，粉專留言區更被洗版刷一排負評：「沒事！系統穩定性跟不上手續費漲幅的速度，這大家都習慣了」、「昨晚10點壞到現在」、「當機的次數比地震還頻繁」。
《NOWnews今日新聞》稍早向蝦皮購物詢問，也僅獲得於粉專相同聲明：「目前蝦皮購物正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務穩定。 對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」