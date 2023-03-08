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38婦女節開買！偏偏現主時「蝦皮大當機」　賣家要哭了

▲今是38婦女節，正是電商女神節小旺季，蝦皮偏偏在今天上演「周三固定當機活動日」，引發眾人抱怨。（圖／記者周淑萍攝）
▲今是38婦女節，正是電商女神節小旺季，蝦皮偏偏在今天上演「周三固定當機活動日」，引發眾人抱怨。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文/綜合報導

今迎38婦女節，正是電商造節「女神節」小旺季，不少賣家都砸了廣告宣傳費用要大撈一波，買家也領好折價券準備大買特買，然而蝦皮購物卻於此時大當機，從昨深夜至今系統持續出現問題，引發消費者怨聲載道，更出征粉專洗版：「又深感抱歉而已嗎」，並酸周三是固定當機活動日。

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今（8）日國際婦女節，電商紛紛趁此時舉辦女神節搶客，蝦皮購物也推出「女王狂購盛典」活動，但疑伺服器負荷不了導致當機，昨晚就有批踢踢網友爆料無法使用，而系統直至今早仍未完全恢復，還是有部份使用者不能順利開啟APP賣場畫面。蝦皮購物稍早公告：「正全力進行系統修復作業」，並向用戶致歉。

▲蝦皮昨晚大當機，至今早上午10時，仍有用戶無法正常使用APP。（圖／民眾提供）
▲蝦皮昨晚大當機，至今早上午10時，仍有用戶無法正常使用APP。（圖／民眾提供）
但網友並不領情，認為蝦皮平台太常故障，一個大公司卻時常出現系統問題，把自家公司弄得像個小店舖，粉專留言區更被洗版刷一排負評：「沒事！系統穩定性跟不上手續費漲幅的速度，這大家都習慣了」、「昨晚10點壞到現在」、「當機的次數比地震還頻繁」。

《NOWnews今日新聞》稍早向蝦皮購物詢問，也僅獲得於粉專相同聲明：「目前蝦皮購物正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務穩定。 對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

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