經典賽／WBC賽程轉播平台懶人包　今幫中華隊加油這裡看

經典賽／中華隊今首戰巴拿馬！運彩下注「7玩法」懶人包

▲WBC經典賽今（8）日在台中開打，晚間中華隊首戰對上巴拿馬，圖為投手宋家豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）
▲WBC經典賽今（8）日在台中開打，晚間中華隊首戰對上巴拿馬，圖為投手宋家豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）

記者李惠婷/綜合報導

2023年第五屆世界棒球經典賽（WBC）於今（8）日正式開打，一路將打到22日。比賽期間，民眾除了能在電視前為心儀球隊加油之外，許多人還會選擇購買運動彩券，讓原本緊張的賽事再添一份刺激，《NOWnews今日新聞》特別整理出運彩投注的「7種玩法」，讓眾人能更好地享受這次的經典賽！

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在此期間，台灣運彩會提供本屆經典賽的冠軍投注，也會提供總共47場賽事的「單場」及「場中」投注，其中玩法包含讓分、不讓分、單局不讓分、總分大小、主客大小、勝分差及單雙，若有興趣瞭解玩法該如何進行，快繼續看下去。

🟡一、運彩【經典賽　冠軍】玩法
台彩會依照各個參賽國家的實力、主客場等數據綜合出「奪冠賠率」，民眾可購入自行預測之冠軍隊伍的彩票。假如拿1000元購入編號101的多明尼加，依照表格賠率為2.60，若贏了便能拿到包含本金總共2,600元。須注意的是，冠軍賠率會因比賽進行到不同階段而持續調整。

▲奪冠賠率列表。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
▲奪冠賠率列表。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
🟡二、運彩【經典賽　讓分／不讓分】玩法
讓分即是預測一場比賽中，對戰球隊在規定時間結束時，兩隊比分經讓分調整後的勝方球隊，通常是在兩隊實力過於懸殊，莊家為平衡盤口、增加趣味而設置；不讓分則是直接以比分結果來決定勝敗。

🟡三、運彩【經典賽　單局不讓分】玩法
選擇一場比賽及其局數，並預測該局結果由客隊獲勝、主隊獲勝還是和局。通常開賽前可購買第一局的單局不讓分，如第一局結束時，購買的隊伍領先，即過盤贏了；而進行第一局比賽時，民眾可在賽中購買第二局的單局不讓分，之後以此類推。

🟡四、運彩【經典賽　總分大小】玩法
預測一場比賽的對戰球隊在規定比賽結束時，兩隊總得分是否高於或低於運彩公司指定的總分門檻。

🟡五、運彩【經典賽　主、客大小】玩法
預測一場比賽的對戰球隊在規定比賽結束時，主隊或客隊的得分是否高於或低於運彩公司指定的總分門檻。

🟡六、運彩【經典賽　勝分差】玩法
在規定比賽結束時，預測哪一隊獲勝且贏幾分，是台灣運彩迷的最愛之一。

🟡七、運彩【經典賽　單雙】玩法
預測規定比賽時間結束時，兩隊總得分為單數或是雙數；此外，總得分為0時算雙數。

若不確定如何劃記投注單，可參考台灣運彩所提供的「投注單劃記教學」。此外在投注經典賽運彩時，應注意「 突破僵局制」，因所有投注玩法的結果計算都包含突破僵局制的分數；還有「比賽提前結束」，兩隊若於5局差距15分、或7局達10分以上，主審將裁定比賽提前結束，據運彩規範，所有投注仍有效，將以最後裁定時的比分計算當結果。

根據台灣運彩開出的最新賠率，中華隊讓1.5分，賠率1.70，不讓分賠率則是1.35。大小分方面，兩隊大於7.5分賠率1.65，小於7.5分賠率1.85。

▲3月8日晚上7點，中華隊將對戰中華台北，最新賠率出爐。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
▲3月8日晚上7點，中華隊將對戰中華台北，最新賠率出爐。（圖／翻攝自台灣運彩官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，未成年不得購買彩券，且運彩迷應衡量自身狀況，不因購買彩券而影響生活品質。


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