經典賽／中華隊今首戰巴拿馬！運彩下注「7玩法」懶人包

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🟡一、運彩【經典賽 冠軍】玩法
台彩會依照各個參賽國家的實力、主客場等數據綜合出「奪冠賠率」，民眾可購入自行預測之冠軍隊伍的彩票。假如拿1000元購入編號101的多明尼加，依照表格賠率為2.60，若贏了便能拿到包含本金總共2,600元。須注意的是，冠軍賠率會因比賽進行到不同階段而持續調整。
🟡二、運彩【經典賽 讓分／不讓分】玩法
讓分即是預測一場比賽中，對戰球隊在規定時間結束時，兩隊比分經讓分調整後的勝方球隊，通常是在兩隊實力過於懸殊，莊家為平衡盤口、增加趣味而設置；不讓分則是直接以比分結果來決定勝敗。
🟡三、運彩【經典賽 單局不讓分】玩法
選擇一場比賽及其局數，並預測該局結果由客隊獲勝、主隊獲勝還是和局。通常開賽前可購買第一局的單局不讓分，如第一局結束時，購買的隊伍領先，即過盤贏了；而進行第一局比賽時，民眾可在賽中購買第二局的單局不讓分，之後以此類推。
🟡四、運彩【經典賽 總分大小】玩法
預測一場比賽的對戰球隊在規定比賽結束時，兩隊總得分是否高於或低於運彩公司指定的總分門檻。
🟡五、運彩【經典賽 主、客大小】玩法
預測一場比賽的對戰球隊在規定比賽結束時，主隊或客隊的得分是否高於或低於運彩公司指定的總分門檻。
🟡六、運彩【經典賽 勝分差】玩法
在規定比賽結束時，預測哪一隊獲勝且贏幾分，是台灣運彩迷的最愛之一。
🟡七、運彩【經典賽 單雙】玩法
預測規定比賽時間結束時，兩隊總得分為單數或是雙數；此外，總得分為0時算雙數。
若不確定如何劃記投注單，可參考台灣運彩所提供的「投注單劃記教學」。此外在投注經典賽運彩時，應注意「 突破僵局制」，因所有投注玩法的結果計算都包含突破僵局制的分數；還有「比賽提前結束」，兩隊若於5局差距15分、或7局達10分以上，主審將裁定比賽提前結束，據運彩規範，所有投注仍有效，將以最後裁定時的比分計算當結果。
根據台灣運彩開出的最新賠率，中華隊讓1.5分，賠率1.70，不讓分賠率則是1.35。大小分方面，兩隊大於7.5分賠率1.65，小於7.5分賠率1.85。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，未成年不得購買彩券，且運彩迷應衡量自身狀況，不因購買彩券而影響生活品質。
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