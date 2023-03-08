立委籲獎勵推動大學「公私併」　潘文忠：成效未必好

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立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠業務報告並備質詢。多名立委關心此案。
立委黃國書表示，現行沒有「公私併」法源依據，教育部是否啟動修法？華夏科大是採取私校退場條例，將校地、設備捐給台科大嗎？如何保障華夏科大教職員工的工作權，包括年資能否採納與如何計算、公保勞保系統如何轉換？另外，建議教育部提供獎補助誘因，協助更多「公私併」。
潘文忠說，華夏科大校務營運、招生、財務皆正常，只是董事會認為長期發展，兩校合在一起，效益最大，並非採退場條例處理，而是華夏科大循私校法來進行，現行法制面可以處理；兩校整併推動小組會深入談到教職員工轉換，若提出可行方案，教育部會支持，可以幫忙解釋法規。
對於是否提出獎勵誘因推動「公私併」。潘文忠強調，過去經驗顯示，由上而下、提供誘因，並訂定目標，如幾年整併多少學校，發現成效未必好、很難說服達到何種功能，由下而上才是最好方式。
立委張其祿表示，大學「公公併」都不容易了，何況是「公私併」，常常在人事、經費、法規上，諸多整合陷入僵局，各界多提倡公立學校要先法人化，賦予一定彈性，容易與私校董事會銜接，才能讓「公私併」成立。
潘文中說，「公私併」通常公校意願會更強，私校董事會才是決定關鍵；法人化有前進，像成大試辦法人化，進入實務才發現，公校人事是最大阻礙；依照過去經驗，不論「公公併」、「公私併」、「私私併」，若完全採取強制性、獎勵性，往往會影響校務發展，像高雄三所科大合併，代理校長任期差點跟正式校長任期一樣長，文化本身是很大的問題，反而是陽明交大這種由下而上，認真談過的案例，對兩校發展最好。
張其祿仍請教育部繼續研擬公立大學法人化。