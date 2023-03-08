女性勞工遇歧視是家常便飯！逾7成曾同工不同籌

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若以目前的工作環境來看，覺得性別不平等的女性勞工佔55.7%，回顧整個職涯，曾因性別而遭遇求職歧視的比例，仍然高達68.3%，在可複選狀況下，主要狀況依序為「被追問婚育計畫」(47.7%)、「被挑剔長相外型、身高體重」(36.8%)、「被追問感情狀況」(33.3%)，以及「被要求上班時的打扮或穿著」(27.8%)、「因性別，導致應徵職缺受限」(25.2%)。
更糟糕的是，即使錄取之後，仍然有72.4%的人透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況，不僅男女薪酬可能不平等，升職機會可能也有差別待遇。調查顯示，觀察目前任職公司，「女性主管」大約佔全部主管的比例，平均值為25.8%，略超過四分之一，女主管比例佔一半以上的，僅有14.8%。此次受訪的女性上班族當中，僅有15.1%透露，目前已是主管職，而且平均花5.9年才晉升到該職位，其中還有21.7%更表示，是花10年以上晉升。
此外，還有57.3%的女性勞工透露，曾經遇過因性別導致的「升遷不公平」待遇；可惜這當中僅34.1%表示，有向公司「反映、爭取」。除此之外，也有58.4%的女性上班族指出，曾經請過生理假，其中的53.3%更透露，有遭到公司刁難。
Yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才的機會，同時得到對等薪酬，台灣女性「勞動參與率」，自2012年首度突破五成後，去年（2022）僅增加到51.61%，幾乎呈現停滯狀態，現況來看，結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。
楊宗斌認為，想建立更為友善女性的職場環境，企業主管、老闆指派公務時，要先打破性別刻板印象，例如外派、出差洽商、簽約場合，不要刻意避開女性同仁，應該給予同等競爭加薪、升遷機會。