移工入境防疫措施鬆綁！3／15起有症狀才快篩

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勞動部說明，自15日起入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以1人1室有獨立衛浴環境為原則，但如能於每次使用浴廁後均能適當清潔消毒，則可於不含獨立衛浴設備的個人專用房間自主防疫；此外自主防疫地點已不須登錄，亦不須經縣市政府核備。
又為配合一站式講習服務，新聘家事移工仍應於入境前5天至勞動部網站登錄相關資料，新聘產業移工（含機構看護工）則於入境前3天登錄接機服務即可，至於重新入國移工，得登錄接機服務。
勞動部表示將鬆綁接送規定，產業（含機構）移工及重新入國家事移工入境後得由雇主、仲介人員或其委任接機人員安排交通工具前往自主防疫地點；新聘家事移工入境後由專人專車接送至一站式講習服務地點。
此外，現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳。勞動部表示，15日起社福移工有因工作需接觸65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩；移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。
勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，如雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫可補助旅宿費用50%，實施期限至社福移工於「112年3月31日（含當日航班表定抵台時間）」入境止，並應至勞動部網站登錄及申請。（編輯：方沛清）1120308
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