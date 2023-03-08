社福移工入境自主防疫措施將鬆綁　新規一次看

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勞動部說明，自112年3月15日起，入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以1人1室有獨立衛浴環境為原則，但如能於每次使用浴廁後均能適當清潔消毒，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間自主防疫。此外自主防疫地點已不須登錄，亦不須經縣市政府核備。
針對外界關切移工入境後至自主防疫地點之接送部分，勞動部表示將鬆綁接送規定，產業（含機構）移工及重入國之家事移工入境後得由雇主、仲介人員或其委任之接機人員安排交通工具前往自主防疫地點，另外，新聘家事移工入境後由專人專車接送至一站式講習服務地點。
現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳部分，勞動部表示自3月15日起進一步鬆綁，社福移工有因工作需接觸65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩。移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。
勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，如雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫，本部補助旅宿費用之50%，其實施期限至社福移工於「112年3月31日（含當日航班表定抵台時間）」入境止，並應至勞動部網站登錄及申請，有意申請之雇主應注意申請期限。詳細調整內容將以問答集形式於勞動部勞動力發展署網站發佈，勞動部請民眾關注網站最新消息。