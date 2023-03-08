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社福移工入境自主防疫措施將鬆綁　新規一次看

▲社福移工入境防疫規範將鬆綁。（圖／報系資料照）
▲社福移工入境防疫規範將鬆綁。（圖／報系資料照）

記者賴正琳／綜合報導

隨著國內疫情趨緩且穩定可控，為了兼顧國內雇主用人需求，勞動部在今（8）日宣布，將從112年3月15日起鬆綁移工入境自主防疫地點，改以安排1人1室、獨立衛浴地點為原則，入境移工有症狀才快篩且結果無需上傳勞動部機場關懷服務網等措施。

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勞動部表示，為利雇主與仲介公司調整安排入境移工作業，本次鬆綁措施自112年3月15日實施。又為配合一站式講習服務，新聘家事移工仍應於入境前5日至勞動部網站登錄相關資料，新聘產業移工（含機構看護工）則於入境前3日登錄接機服務即可，至於重入國移工，得登錄接機服務。

勞動部說明，自112年3月15日起，入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以1人1室有獨立衛浴環境為原則，但如能於每次使用浴廁後均能適當清潔消毒，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間自主防疫。此外自主防疫地點已不須登錄，亦不須經縣市政府核備。

針對外界關切移工入境後至自主防疫地點之接送部分，勞動部表示將鬆綁接送規定，產業（含機構）移工及重入國之家事移工入境後得由雇主、仲介人員或其委任之接機人員安排交通工具前往自主防疫地點，另外，新聘家事移工入境後由專人專車接送至一站式講習服務地點。

現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳部分，勞動部表示自3月15日起進一步鬆綁，社福移工有因工作需接觸65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩。移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。

勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，如雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫，本部補助旅宿費用之50%，其實施期限至社福移工於「112年3月31日（含當日航班表定抵台時間）」入境止，並應至勞動部網站登錄及申請，有意申請之雇主應注意申請期限。詳細調整內容將以問答集形式於勞動部勞動力發展署網站發佈，勞動部請民眾關注網站最新消息。

▲3月15日起實施新規。（圖／勞動部）
▲3月15日起實施新規。（圖／勞動部）

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