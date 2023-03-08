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透過醫學中心跨領域照護 心臟衰竭患者健步如飛

▲奇美醫學中心心臟功能強化治療團隊為今天生日的黃先生慶生。由左至右為心臟血管內科個案管理師郭芳秀、教學副院長陳志成、黃先生、心臟血管內科主任 施志遠、心臟血管內科主治醫師廖家德、心臟血管內科個案管理師鐘凱寧（圖／記者林怡孜攝，2023,03,08）
▲奇美醫學中心心臟功能強化治療團隊為今天生日的黃先生慶生。由左至右為心臟血管內科個案管理師郭芳秀、教學副院長陳志成、黃先生、心臟血管內科主任 施志遠、心臟血管內科主治醫師廖家德、心臟血管內科個案管理師鐘凱寧（圖／記者林怡孜攝，2023,03,08）

記者林怡孜/台南報導

年近7旬的黃先生因擴張性心肌病變合併收縮性心臟衰竭，導致反覆住院，一度緊急插管並使用強心升壓劑治療。住院期間由奇美醫學中心心臟功能強化治療團隊介入照護，好轉出院後銜接心臟衰竭急性後期整合照護(Heart Failure Post-Acute Care；HF-PAC)，透過跨領域團隊共同照護及後續門診追蹤，落實居家生理監控及居家心肺復健。照護半年後，原先走路需要人攙扶的黃先生已能在6分鐘行走492公尺，無須人陪伴且健步如飛，進步了279公尺，生活品質大大提升。

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奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師廖家德表示，衛福部2021年統計，心臟疾病是國人第2號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，若無適當治療，易導致疾病預後差，3個月內再住院率高達30%，5年的死亡率就有50%。奇美醫學中心於2017年12月成立「心臟功能強化治療團隊」，提供心臟衰竭病患連續性照護服務，團隊由醫師、個案管理師、專科護理師、藥師、物理治療師、營養師及社工師等專業人員所組成，給予病患全方位且個別化的照護及持續追蹤，使個案返家後也能遵循醫療團隊提供照護資訊。心臟功能強化治療團隊迄今共收治427位心臟衰竭人，3個月內再住院率由33.3%(2017年)降至9%(2022年)，下降高達24.3%；而平均住院天數也從10.6天(2017年)下降至6.2天(2022年)，不僅心臟衰竭功能強化治療團隊介成效顯著，更大幅提升心臟衰竭病人生活品質。


廖家德說明，心臟功能強化治療團隊2019年榮獲國家醫療品質獎「智慧醫療標章」及醫策會臨床指標稽核「最佳團隊貢獻獎」，2021年通過醫療品質策進會「心臟衰竭疾病認證」，2022年國家醫療品質獎主題類主題改善「銅獎」、台灣持續改善競賽榮獲團結組「銀塔3星獎」及台灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽初階組「銀獎」，並參與美國心臟協會(American Heart Association；AHA)心臟衰竭品質照護登錄計劃，同年12月更獲得AHA肯定，獲頒心臟衰竭照護品質「銅獎」(Bronze Award)的國際性殊榮。


廖家德補充，心臟功能強化治療團隊積極推動「智慧遠距醫療、強化心臟衰竭疾病認知、心臟衰竭醫療輔助系統」3大策略，大幅降低病人因為疫情的就醫限制，藉由相關醫療輔助系統，提供個別差異化治療，讓病人以及家屬了解疫情下的心臟衰竭照護如何應對。

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