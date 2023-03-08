透過醫學中心跨領域照護 心臟衰竭患者健步如飛

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師廖家德表示，衛福部2021年統計，心臟疾病是國人第2號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，若無適當治療，易導致疾病預後差，3個月內再住院率高達30%，5年的死亡率就有50%。奇美醫學中心於2017年12月成立「心臟功能強化治療團隊」，提供心臟衰竭病患連續性照護服務，團隊由醫師、個案管理師、專科護理師、藥師、物理治療師、營養師及社工師等專業人員所組成，給予病患全方位且個別化的照護及持續追蹤，使個案返家後也能遵循醫療團隊提供照護資訊。心臟功能強化治療團隊迄今共收治427位心臟衰竭人，3個月內再住院率由33.3%(2017年)降至9%(2022年)，下降高達24.3%；而平均住院天數也從10.6天(2017年)下降至6.2天(2022年)，不僅心臟衰竭功能強化治療團隊介成效顯著，更大幅提升心臟衰竭病人生活品質。
廖家德說明，心臟功能強化治療團隊2019年榮獲國家醫療品質獎「智慧醫療標章」及醫策會臨床指標稽核「最佳團隊貢獻獎」，2021年通過醫療品質策進會「心臟衰竭疾病認證」，2022年國家醫療品質獎主題類主題改善「銅獎」、台灣持續改善競賽榮獲團結組「銀塔3星獎」及台灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽初階組「銀獎」，並參與美國心臟協會(American Heart Association；AHA)心臟衰竭品質照護登錄計劃，同年12月更獲得AHA肯定，獲頒心臟衰竭照護品質「銅獎」(Bronze Award)的國際性殊榮。
廖家德補充，心臟功能強化治療團隊積極推動「智慧遠距醫療、強化心臟衰竭疾病認知、心臟衰竭醫療輔助系統」3大策略，大幅降低病人因為疫情的就醫限制，藉由相關醫療輔助系統，提供個別差異化治療，讓病人以及家屬了解疫情下的心臟衰竭照護如何應對。