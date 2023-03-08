經典賽／中華隊首戰巴拿馬！球評潘忠韋：投手可以全押
2023年經典賽今天晚間7時在台中洲際棒球場開打，中華隊將出戰巴拿馬，中華隊集訓一個月時間，終於要獲得驗收的機會。球評「喇叭」潘忠韋接受《NOWnews今日新聞》訪問，分析中華隊晉級的最大關鍵。潘忠韋認為，今日大戰巴拿馬，中華隊把全部投手押下去全力搶勝也無妨，畢竟明（10）日休兵，換投時機點也會比較明確。
記者吳政紘／台中報導
潘忠韋認為，這屆賽會中華隊在凝聚力、準備戰力都充足，目前看起來在熱身賽跟實際賽事不同，正賽用球應該比較會飛，中華隊的長打力、得分效益應該有機會增加，不過還是要小心雙盜壘等其他球隊戰術運用，也考驗球員的默契與熟練度。
他認為，經典賽是很看投手使用程度，因為有65球的投球限制，「但也不能太在意，不然會影響投球節奏，想辦法解決打者就好，想簡單一點。」
首戰推出胡智為，潘忠韋認為這是很好的人選，因為他已經進入狀況，熱身賽投1局也表現不錯，相信他勇敢攻擊好球帶，會帶來不錯成效。
至於中華隊開幕戰對上巴拿馬，雖然外界看起來巴拿馬戰力略低於中華隊，但畢竟在主場，球員還是有一定壓力。潘忠韋期盼球員頂住壓力，以平常心去看比賽。也建議教練團，「或許第一場全押下去，全力搶勝也是有機會，畢竟明天是休息，所以可以全部使用投手，或許就像世界大賽一樣，換投時機會比較明確。」