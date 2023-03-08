脫口罩憂肌膚狀況！打破化粧品迷思　食藥署5大叮嚀提醒

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首先，選購時要「看標示」，特別是品名、用途、保存期限等，不買來路不明標示不清的產品；而肌膚較敏感的消費者，使用保濕化粧品前，建議「要測試」如果皮膚沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用；在使用時則要「避部位」，要避免使用於受傷部位、使用保濕噴霧類產品，不要朝口鼻噴灑或直接噴在臉上，以避免吸入；此外，保濕化粧品儲存時要「放陰涼」，存置於陰涼處，避免放置於陽光直射、高溫潮濕的地方；最後，保濕化粧品開封後要「期限用」，並留意產品效期及是否變質，如產品已經分層、變質、變色或有異味等情況，就不要使用。
消費者常有「只擦蘆薈膠保濕就足夠了嗎?」、「保濕精華液越黏稠，保濕效果越好?」等迷思，實際上，蘆薈膠具有保濕吸水功能，但不具有鎖水功能，如果只使用蘆薈膠就想要達到保濕功能，反而有可能越來越乾，因此，建議搭配乳液、乳霜達到更佳的保濕功能；而保濕化粧品的稠度與保濕力的高低，還是要看產品實際添加的成分，有些保濕精華液會添加增稠劑，如黃原膠(Xanthan)、纖維素(Cellulose) 等成分，讓產品使用起來稠感相對增加，但並非真正保濕。
最後，如果在正常或合理使用保濕化粧品後，皮膚出現狀況時，應及早接受診療，就醫時請攜帶使用的化粧品(包含產品全成分標示)，告知醫生出現症狀的皮膚狀況、使用中的藥物種類及日常生活情形。除立即就醫外，亦可將使用時發生的不良反應，向食藥署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。