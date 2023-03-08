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脫口罩憂肌膚狀況！打破化粧品迷思　食藥署5大叮嚀提醒

▲長達近3年的口罩令一解除，許多人紛紛出現容貌焦慮，且對於保濕等化妝品，很多人常有迷思跟誤解，食藥署就祭出5點叮嚀。（示意圖／Pexels）
▲長達近3年的口罩令一解除，許多人紛紛出現容貌焦慮，且對於保濕等化妝品，很多人常有迷思跟誤解，食藥署就祭出5點叮嚀。（示意圖／Pexels）

記者林盈君/綜合報導

本土疫情趨緩，國內口罩禁令放寬，民眾漸漸脫下口罩，回歸平穩生活。不過，長達近3年的口罩令一解除，許多人紛紛出現容貌焦慮，部分民眾對自身皮膚狀況開始就醫，導致皮膚科門診的人數有增加趨勢。事實上，針對肌膚狀況，只要平日維持清潔及保濕，就可擁有良好的膚質，但對於保濕等化粧品，很多人常有迷思跟誤解，食藥署就祭出5點叮嚀，民眾於購買時多加注意，就能避免錯誤保養、過敏等。

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想要肌膚維持潤澤透亮，保濕很重要，但保濕化粧品該怎麼挑？食藥署提醒您，保濕的目的顧名思義就是讓水分不要過快流失，讓肌膚角質層保有合理的含水量。當肌膚富含水分，膚質會較為豐潤，皮膚外觀看起來就會光滑、細緻、柔軟，而選購及使用保濕化粧品時要把握「保濕化粧品購用5叮嚀：看標示、要測試、避部位、放陰涼、期限用」的原則，了解正確保濕方式，避免錯誤迷思，才能正確保濕，肌膚水噹噹。

首先，選購時要「看標示」，特別是品名、用途、保存期限等，不買來路不明標示不清的產品；而肌膚較敏感的消費者，使用保濕化粧品前，建議「要測試」如果皮膚沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用；在使用時則要「避部位」，要避免使用於受傷部位、使用保濕噴霧類產品，不要朝口鼻噴灑或直接噴在臉上，以避免吸入；此外，保濕化粧品儲存時要「放陰涼」，存置於陰涼處，避免放置於陽光直射、高溫潮濕的地方；最後，保濕化粧品開封後要「期限用」，並留意產品效期及是否變質，如產品已經分層、變質、變色或有異味等情況，就不要使用。

消費者常有「只擦蘆薈膠保濕就足夠了嗎?」、「保濕精華液越黏稠，保濕效果越好?」等迷思，實際上，蘆薈膠具有保濕吸水功能，但不具有鎖水功能，如果只使用蘆薈膠就想要達到保濕功能，反而有可能越來越乾，因此，建議搭配乳液、乳霜達到更佳的保濕功能；而保濕化粧品的稠度與保濕力的高低，還是要看產品實際添加的成分，有些保濕精華液會添加增稠劑，如黃原膠(Xanthan)、纖維素(Cellulose) 等成分，讓產品使用起來稠感相對增加，但並非真正保濕。

最後，如果在正常或合理使用保濕化粧品後，皮膚出現狀況時，應及早接受診療，就醫時請攜帶使用的化粧品(包含產品全成分標示)，告知醫生出現症狀的皮膚狀況、使用中的藥物種類及日常生活情形。除立即就醫外，亦可將使用時發生的不良反應，向食藥署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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