今日廣場》王以誠／謝金魚為台南人出一口氣

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肉圓售價事件，簡單來說，只是店家在成本與計價方式上，為了省去不足一元的找錢問題，而以整數來計算（四粒五十元與五粒六十五元），但卻在台北天龍視野的刻意操作下，呈現出一種「南部亂算錢」的獵奇視野，強化特定的負面刻板印象。
謝金魚不只是在受訪當下回擊媒體，事後也在臉書上細說始末，更意外讓特定媒體違反工作規則，自己沒有跑新聞，而是直接拿同業的採訪影像當成自己報導的秘密曝光，引發網友熱議。
這一起事件雖然乍看並不屬於國家大事，但卻必須放在近期一個大脈絡底下來審視：負面新聞與台南的連結。舉例來說，行人權益與交通安全，本是全台灣共同面對的問題，但登上新聞版面，幾乎都會特別強調台南；不僅如此，像是詐騙、感情糾紛、販毒等案件，都會特別強調台南，搞得台南十分危險一樣，與在地人的生活體驗截然不同，彷彿是另一個世界。
特別是當刻意醜化台南的媒體，在比例與立場上都和親中陣營高度相近的時候，更是必須要小心，這種對於台南的攻擊，背後是否有更加政治性的目的。
謝金魚的仗義執言，不只是為台南人出一口氣，也提醒廣大的閱聽群眾，一定要慎防媒體的框架效應，避免天龍視野的惡意操作陷阱，以免活在一個虛假的世界中。
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