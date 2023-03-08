訪日第四天　陳其邁率30人訪團回訪熊本市

繼日本熊本市府在一月份率團訪問高雄市政府後，陳其邁在訪日此行第四天回訪友好城市熊本市，這也是市長陳其邁首次與議長康裕成聯手出訪，率領市府團隊、高雄市議員、高科技及材料企業代表等約30人訪團聯合訪問日本，受到熊本市長大西一史及市府團隊熱情接待。
記者鄭婷襄／綜合報導
訪日行第四日，高雄市長陳其邁上午率團拜會熊本市府，並出席熊本市舉辦的歡迎午宴。陳其邁市長感謝大西市長在解封後立即於1月訪問高雄、2月派遣代表團參與高雄燈會，展現對高雄的友好及合作的期待，因此這次高雄也聯合市議會及在地企業界人士共組訪團回訪，以最高規格層級回應熊本朋友，以密切溫暖的往來，全面促進雙方各領域實質交流。
陳其邁致詞時指出，高雄市與熊本市擁有深厚友情，很高興能看見熊本經歷震災後逐漸恢復美麗，也非常榮幸高雄能在重建工作中盡一份心力，也期盼高雄與熊本未來在城市交流、產業發展上都能進一步發展合作夥伴關係。
熊本市長大西一史則先對高市府、議會的聯合訪團表示衷心的歡迎，並再次感謝台灣與高雄的朋友，對於熊本城在災後重建工作的援助，強調雙方城市之間互訪是「重溫舊情」的好機會。
陳其邁特別準備了高雄在地名產野生烏魚子及鳳荔雙心酥禮盒，讓大西市長在日本也能品嘗到「雄讚」的美味，並致贈高雄獨有的客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」，象徵雙方珍貴的友情。