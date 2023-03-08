Yuri經典賽甜應援！嬌喊「第一戰要拿下」 網融化陷戀愛
第五屆世界棒球經典賽（WBC）將在今（8）日開打，台灣首戰對上巴拿馬，讓全台灣人屏氣凝神集氣，希望中華隊能順利晉級，而中職球團派出的啦啦隊「夢幻21人」更是一大亮點，成員之一的樂天女孩「Yuri」陳怡叡昨日就貼出多張經典賽應援照，向大家喊話：「第一戰我們要幫中華隊助威拿下！」
記者賴禹妡/台北報導
世界棒球經典賽除了正規比賽，另一個看點非啦啦隊莫屬，中職5支球團分別推派旗下啦啦隊員，組成「夢幻21人」，裡頭包含峮峮、林襄、短今、Yuri、籃籃、孟潔等高人氣啦啦隊女孩，被網友封為最頂啦啦隊，更引起日本網友強烈關注。
而Yuri昨日在IG貼出多張經典賽應援照，不僅有嘟嘴賣萌的表情，還有甜笑比讚、在雙頰擺出愛心等可愛連拍，以及正在跳應援舞的舞姿，她也在貼文處寫下：「熱身賽完畢，明天正式對戰巴拿馬！拿出十二萬分的精神！第一戰我們要幫中華隊助威拿下，中華隊加油！」
貼文曝光後，立即湧入網友留言打氣，「有叡叡的加油️，中華隊一定可以克服強敵打進東京，前進邁阿密」、「用甜美的笑顏，融化巴拿馬的打線XD」、「有叡在一定可以」、「真的最頂，啦啦隊最正的」、「叡叡加油，中華隊加油」、「有叡一定贏」。