別只吃一蘭！北海道「4大名店組」台灣開賣：拉麵控必衝
日本拉麵只知道一蘭？遠東百貨攜手 ctty' super舉辦年度最大北海道展，其中就有集結北海道四大排隊名店「蜂屋」、「純連」、「一文字」、「味之大王」招牌拉麵組合包，在家就能品嘗到日本直送美味，還有北海道旅遊必買的伴手禮ROYCE’巧克力、菊田食品、長谷食品通通都能在台灣買得。同時，頂級超市Mia C’bon除了早引進的青森蘋果外，也公佈將會陸續引進青森牛蒡、白米、大蒜等，把日本青森當地盛產的農產品帶進台灣。
記者鍾怡婷/綜合報導
ctty' super本次展中獨家開賣道四大排隊拉麵名店聯名套組，包括札幌「純連」、旭川「蜂屋」、函館「一文字」、苫小牧「味之大王」售價650 元/盒，共有醬油、味噌、鹽味、咖哩等各種口味招牌拉麵，搭配特色非油炸的「寒千麵條」以宛如生麵般的Q彈口感而聞名。
拉麵控也別錯過同樣來自江別的創業70年製麵大廠「菊水」所推出拉麵，麵條使用 100%江別小麥，加上稀有品種小麥混和製成，據說好吃到會感動落淚，包裝上的磚頭鳥是江別市的知名吉祥物，售價 450 元三種口味入。現場還有各種北海道旅遊必買伴手禮，包括比較常見的薯條三兄弟，還有「長谷食品」知名的起司條，濃郁口味適合當作下酒菜，日本社長也親自來台推廣，幸運的話也許有機會在攤位前遇上社長親自介紹呢！
實際上台灣民眾相當喜愛日本美食，像是頂級超市也持續開賣來自日本青森的農產品，光是蘋果就能年賣200多萬顆，青森蘋果汁也創下超過一年10萬瓶銷售，考量到市場熱絡，Mia C’bon未來也會陸續引進青森牛蒡、白米、大蒜等，日本青森當地盛產的農產品推廣到台灣。