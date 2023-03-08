周玉蔻點名參選大安區立委？苗博雅：支持非藍最優質人選
媒體人周玉蔻日前在臉書上PO文，表示針對2024大安區立委選戰，基於勝選考量，建議民進黨禮讓且說服社民黨台北市議員苗博雅出戰，引發社會各界議論。對此苗博雅今（8）日上午也出面回應，表示會支持非藍、且能戰勝國民黨的優秀人選。但若自己如果是那個可以打敗國民黨的人，也不會推卸責任，並朝向爭取的方向前進。
記者丁上程／台北報導
苗博雅表示，周玉蔻是大安區選民，身為一個民代能獲得選民的肯定，當然會覺得自己的努力被看到了。不過話鋒一轉苗博雅也強調，2024總統及立委選戰，國民黨正磨刀霍霍想拿回執政權與國會席次多數，若真的讓國民黨翻轉的話，恐怕對台灣來說是相當大的壓力，因此在國會維持「非藍」席次過半是非常重要的事。
苗博雅強調，自己是現任議員，知道大家的期待是什麼，「但如果能夠找到一個非藍且優質的人選，並且能夠勝過國民黨的支持者，我身為現任議員，一定會全力團結支持。」苗博雅說，但若這個能夠打敗國民黨的人選是自己，也會朝著爭取的方向來前進，絕對不會因為選戰很辛苦，或者不願意負責任。
現場記者則詢問，是否有意加入民進黨的初選機制？對此苗博雅則強調，自己不是民進黨員，因此無從參與他們的初選，但若民進黨有意整合「非藍聯盟」，必須要有一個一致性的做法來實現。「很多年輕人也沒有加入民進黨，但大家在改革的理念上其實是相近的，都可以一起對中國say no。」苗博雅說，這是不管各黨各派應該都有一份責任，如果大家對政治工作有責任感的話，都應該要來實現這個團結的目標。